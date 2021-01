Avtomobilska industrija ima težave s pomanjkanjem polprevodnikov

Marsikatero veliko avtomobilsko podjetje je moralo zaradi pomanjkanja sestavnih delov za elektronsko opremo pred kratkim začasno ustaviti proizvodnjo.



V nedeljo so pri Volkswagnu izjavili, da je prednostna naloga čim bolj zmanjšati negativni učinek ozkega grla pri proizvodnji polprevodnikov, in dodali, da želijo to rešiti v sodelovanju s svojimi dobavitelji. Ti so v osnovi odvisni od dobaviteljev iz Azije, posebej Tajvana. Tam je menda pred kratkim posredoval tudi nemški gospodarski minister Peter Altmeier. Koncern Volkswagen sicer ni edini, ki se sooča s tovrstnimi težavami, med drugimi proizvajalci so še Toyota, Nissan, FiatChrysler …



Kot je razumeti, so avtomobilski proizvajalci po prvem zaprtju zaradi lanske epidemije znova hoteli na hitro močno povečati proizvodnjo, a da so proizvajalci polprevodnikov pred tem proizvodnjo bolj usmerili na izdelke zabavne elektronike, za avtomobilsko industrijo pa nato ni bilo dovolj zmogljivosti.



Spletni medij Automobilwoche je poročal, da je Volkswagen poskušal na hitro najti alternativne rešitve, a da je pri tem želel, da bi breme morebitnih višjih cen prevzeli tudi neposredni dobavitelji. Minister Altmeier pa je želel problem, kot rečeno, rešiti s posredovanjem prek političnih stikov, da bi največje tovrstno podjetje – Taiwan Semiconductor Manufacturing – hitreje več dobavljalo Nemčiji. Z namenom manjše tovrstne odvisnosti zdaj v Nemčiji načrtujejo posebno državno podporo, da bi okrepili lastno proizvodnjo polprevodnikov.

