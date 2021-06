Avtomobilska sedanjost, ki bo nekoč tudi prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Notranjost je ekskluzivna, zaslona pa nista vgrajena v armaturno ploščo. FOTO: Aljaž Vrabec

ℹ Mercedes S 400d 4MATIC sedan long

Zastopnik: Autocommerce, Ljubljana

Cena: 175.294 evrov

Izpust CO 2 : 175–211 g/km

Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen

V dolžino meri 5,18 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Premore trilitrski dizelski motor s 330 konjskimi močmi (243 kW). FOTO: Aljaž Vrabec

Napotek, naj voznik ustvari varnostni pas. FOTO: Aljaž Vrabec

Veliko je tudi svetlobnih okrasnih elementov. FOTO: Aljaž Vrabec

Posebnost je, da se obračajo tudi zadnja kolesa. FOTO: Aljaž Vrabec

Notranjost novega razreda S. FOTO: Aljaž Vrabec

Preizkušanje novega mercedesa razreda S je vedno kot finalna tekma za športnika. Takrat avtomobilski novinar namreč sede za volan avtomobila, ki naj bi veljal za enega najboljših na svetu, s številnimi sodobnimi tehnologijami, ki bodo čez nekaj let del standardne opreme tudi v drugih avtomobilih.Med večjimi posebnostmi najnovejšega razreda S lahko omenimo kamero, ki spremlja gibe voznika in mu pošilja koristne nasvete, denimo, naj spusti rolo čez zadnjo šipo, ko se med vožnjo vzvratno ozre nazaj. Tudi sončno streho lahko odprete zgolj z gibom leve roke proti zadnjemu delu, razred S pa tudi zazna, ali imate pravilno nastavljen volan. Če je preveč spuščen, vas pozove, da pogledate šest zelenih pik na zaslonu za njim. Če jih ne vidite, pomeni, da morate volan premakniti više. Tudi med navigacijskimi napotki je precej koristnih nasvetov, eden takšnih je, da te sistem pri vožnji v koloni in pri nižjih hitrostih na avtocesti pozove k pomikanju v levo ali desno, da na sredi ostane prostor za reševalni pas.Po obliki mercedes razreda S ostaja luksuzna limuzina, brez kričečih zunanjih potez, toda s svojo prisotnostjo daje 5,18 metra dolgi avtomobil vsem vtis, da gre za poseben primerek. Znotraj voznik spremlja podatke na dveh zaslonih (tablicah). Sredinski je občutljiv za dotik, brskanje med seznami pa je zelo preprosto in razumljivo med najboljšimi na svetu glede na odzivnost. Bi bilo pa morda elegantneje, če bi bila zaslona del sklenjene celote armaturne plošče.Posebna zgodba so udobni sedeži, naslonjalo za glavo pa ima dodano še dodatno mehko blazino. Malce takšni sedeži zaradi svoje širine sicer zakrivajo pogled vozniku pri bočnem pogledu čez desno ramo. Posebnost je tudi bralna lučka za potnike na tretji klopi, saj njen sij sledi gibu vaše roke med branjem.Tudi vozne lastnosti so na visoki ravni. Krmilna enota nenehno preverja vozne razmere in prilagaja vzmetenje. Testni avtomobil je imel pod prednjim pokrovom trilitrski dizelski motor S 400d s 330 konjskimi močmi (243 kW). Čeprav se lahko pelje tudi zelo hitro in stabilno, razred S ponuja največ užitkov pri umirjeni vožnji, ko imajo vozniki občutek, da kar lebdijo na cesti, avtomobil pa se prav nič ne trese, izjemna je tudi zvočna izolacija. Posebnost je, da se obračajo tudi zadnja kolesa, zato razred S kljub svoji zajetni dolžini omogoča izbiro zelo priročnih kotov pri zavijanju in je precej okreten tudi v ožjih prostorih.Premore vse najnovejše varnostne pripomočke, omenimo lahko predvsem sistem, ki avtomobil dvigne za do osem centimetrov v nekaj desetinkah sekunde, ko tipala zaznajo, da je bočni trk neizogiben. Tako večji del energije trka prejme bočno dvignjeni spodnji rob avtomobila, sedež pa se pomakne proti notranjosti avtomobila. V primerjavi s predhodnikom je prtljažni prostor večji za dvajset litrov in ima zdaj 550 litrov prostora. Odprtina je širša, vendar je oblika prtljažnika precej podolgovata, zato kakšnih kosov pohištva ne boste prevažali, torbe za opremo za golf pa gotovo.O še številnih drugih pametnih rešitvah, ki jih premore ta avtomobil, bi lahko pisali še zelo dolgo, za vse preprosto ni prostora. Veliko pa pove tudi cena. Testni primerek namreč stane 175.000 evrov. Veliko denarja, ampak kdor razmišlja o nakupu razreda S, ga ima gotovo dovolj.