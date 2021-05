Avtomobilski prestiž je lahko težava

Alfa Romeo spet v precepu

Jaguar konec meseca zapušča direktor oblikovanja Julian Thompson.

»Če nisi elektrificiran, si mrtev,« pravi Carlos Tavares.

Koncern Volkswagen še naprej razmišlja o prodaji blagovne znamke Lamborghini.



Omejitve pri oblikovanju in teži

Vrsta avtomobilskih znamk ima še vedno kultno ime, vendar so jih izzivi sedanjosti in spremembe na trgu potisnili povsem na obrobje. Tako je vprašanje, kaj bo v prihodnje z Jaguarjem, Alfo Romeo, Lamborghinijem, Astonom Martinom …Pri Jaguarju zagotavljajo, da imajo jasno vizijo: do leta 2025 samo še električni avtomobili, toda sodeč po trenutnem stanju na trgu kupci ne iščejo prav pogosto njihovih izdelkov. Lani so po podatkih Autocara Jaguarju prodali manj vseh svojih avtomobilov (102.494), kot je BMW prodal samo serije 3 (118.369).Dodaten udarec je čisto sveža informacija, da Jaguar konec meseca zapušča direktor oblikovanjapo manj kot dveh letih na tem položaju. Za odhod se je odločil, potem ko je pred petimi meseci prek njega napredoval šef zasnove land roverja, ki se je pridružil odboru Jaguar Land Rover (JLR) kot glavni kreativni direktor obeh znamk. Kroži pa tudi informacija, da se Thompson ne strinja, da bi Jaguar imel samo še električne avtomobile.Nič kaj dobro ne kaže niti Alfi Romeo. Čeprav je znamka med ljudmi priljubljena, saj obstajajo celo združenja njenih ljubiteljev, so zadnje prodajne številke precej skromne. V Evropi so lani prodali le 35.718 novih avtomobilov, v ZDA pa 18.586. Ker Alfa Romeo spada v novo avtomobilsko povezavo Stellantis, je jasno, da novo vodstvo ne bo prav nič sentimentalno, ampak ga bo zanimal samo pozitivni predznak pod zadnjo črto na računu.Prve odločitve so že znane. Več kot milijardo evrov vredna platforma giorgio za proizvodnjo limuzine giulie in športnega terenca stelvia bo kmalu preteklost. Prihaja nova platforma STLA large, ki je skupni projekt Stellantisa, povezave Fiat-Chryslerja (FCA) in skupine PSA, v ospredju pa bo elektrifikacija vseh modelov v velikanski skupini. »Če nisi elektrificiran, si mrtev,« je denimo izjavil vodja skupinePri Alfi Romeo so tako že predstavili model tonale, prvi priključni hibrid in prvo kompaktno terensko vozilo te znamke. Vendar niti tukaj ne gre brez težav. Do danes serijskega avtomobila še nismo videli, novi direktor Jean-Philippe Imparato pa je bojda takoj zahteval izboljšave v proizvodnji hibridnega pogonskega sklopa. Po prvih pričakovanjih so nameravali proizvodnjo zagnati oktobra, toda pri Stellantisu modela tonale niso uvrstili v koledar novosti za leto 2021.V skupini Stellantis imajo očitno še en problem, to je znamka DS. Čeprav so ti Citroënovi modeli v bolj luksuzni izvedbi precej dobri avtomobili, preboj nikakor ne uspe. Veliko stavijo na novo limuzino 9, ki prihaja jeseni, toda v Evropi so lani prodali le 43.686 preostalih modelov DS.Po vsem sodeč je veliko negotovosti tudi pri znamkah, ki ustvarjajo dobiček. Tako koncern Volkswagen še naprej razmišlja o prodaji blagovne znamke Lamborghini, čeprav je ta lani dosegla rekordno raven. Razlog za takšno razmišljanje je, da bi morali v elektrifikacijo teh luksuznih modelov vložiti zares veliko denarja.Ljubitelji z debelo denarnico si namreč lamborghinija privoščijo predvsem zaradi zmogljivih motorjev V10 in V12 in užitkov pri vožnji, novi, strožji predpisi o emisijah pa terjajo davek pri tehničnem napredku. »Svoj DNK moramo presaditi v novo generacijo elektrifikacije, kar pa ni lahko, saj so omejitve pri oblikovanju, teži in tudi čustvih,« je dejaliz Lamborghinija. Pred podobnimi velikimi izzivi so Aston Martin, Maserati in še marsikdo.