Avtonomna in električna rešitev brez človeškega stika

Kako ljudi prevažati z ene točke na drugo, je eno najpomembnejših vprašanj sodobnega človeštva. Potreba po mobilnosti je velika, vendar je vse bolj jasno tudi zavedanje, da moramo to početi čim bolj čisto. Tukaj je nastal problem, saj enoznačnega odgovora ni, kljub temu pa velja opozoriti na storitev robotskega taksija.

V osnovi gre za rešitev, ki jo poznamo že dolgo – taksi, vendar s pomembno razliko: v avtomobilu ni voznika. Robotski taksiji naj bi imeli vsaj po vseh dosedanjih zamislih električni pogon, zato naj bi pripomogli k manjšim izpustom, večji prometni varnosti in zmanjšanju števila vozil, saj bi pospešili souporabo avtomobilov. Ker v avtomobilu ni voznika, so stroški razumljivo manjši, toda kot posledica tega se pojavljajo pomisleki, da bodo zaradi razvoja tehnologije ukinjena nekatera delovna mesta.

Glavna tarča storitve bodo ljudje, ki imajo doma drugi ali celo tretji avtomobil za manjše opravke, saj bi z razvito mrežo robotskih taksijev lahko opustili potrebo po več avtomobilih v gospodinjstvu. Jasno je tudi, da je storitev primerna zgolj za mestne prebivalce in kvečjemu še tiste v predmestju, kajti prevoz za ljudi na podeželju bi hitro lahko postal predrag in časovno predolg.

Z robotskim taksijem bi tudi pridobili možnost, da izberemo manjši avtomobil, če prevoz potrebuje samo ena oseba, če gre kam vsa družina, pa preprosto izberemo večjega, kar je še ena prednost v primerjavi z lastništvom avtomobila, ko je doma pač vedno avtomobil iste oblike. Razvoj robotskih taksijev je še pognala pandemija covida-19, saj omogočajo prevoz brez vsakršnega človeškega stika.

Hyundai ioniq5 je eden od avtomobilov, primernih za robotski taksi. FOTO: Gašper Boncelj

Voznik lahko gre v stransko ulico, robot ne

Pri robotskih taksijih sicer vse le ni tako enostavno. Eno od vprašanj je, kako bo s čiščenjem vozil. Kadar se peljemo s taksijem, že zaradi navzočnosti voznika bolj pazimo in v avtomobilu ne odlagamo smeti. Če potniki za seboj vseeno pustijo umazano, to pred naslednjim prevozom lahko počisti voznik, tako da naslednjo stranko pričaka s čistim vozilom. Pri avtonomnih robotskih taksijih to ni nujno, zato ponudniki storitev razmišljajo, da bi v ceno vključili tudi stroške čiščenja. Še posebno to velja pri daljših vožnjah in ko je več potnikov, s čimer se povečuje možnost, da bo vozilo bolj umazano.

So pa še druge omejitve. Za celodnevno uporabo električnih avtomobilov mora biti po mestu dovolj polnilnic, kjer se bodo robotski taksiji polnili, hkrati mora mesto omogočati infrastrukturo za avtonomno vožnjo, da bo promet tekel dovolj tekoče in tudi dovolj široko po mestnih ulicah, da bodo potniki sploh občutili dodano vrednost, ne da bodo morali poleg te vožnje še hoditi peš. Avtomobil z voznikom vendarle lahko zavije v več stranskih ulic kot avtonomni avtomobil na vnaprej določeni liniji.

V robotskih taksijih so tudi otroški sedeži. FOTO: Paresh Dave/Reuters

Tudi v Zagrebu

Z razvojem takih vozil se ukvarjajo praktično vsi največji avtomobilski proizvajalci. Nekateri so odprli hčerinsko družbo ali pa se povezujejo z drugimi ponudniki mobilnostnih storitev. Uporabo robotskih taksijev zato zdaj poznamo predvsem v največjih državah, ZDA, Rusiji in na Kitajskem.

Vsaj na Kitajskem imajo z robotskimi taksiji velike načrte, saj samo Baidu napoveduje, da bodo do leta 2025 omogočili storitev v 65 mestih, do leta 2030 pa v kar stotih.

Ravno v preteklih dneh je prišla novica iz Kitajske, da je multinacionalno tehnološko podjetje Baidu prek platforme Apollo Go začelo s poskusnim delovanjem robotskih taksijev v Nanshanu, okrožju mesta Shenzhen. To okrožje je sicer eno najgosteje poseljenih območjih na jugu države, tam delujeta tudi podjetji Huawei in Tencent. Shenzhen je že sedmo kitajsko mesto, v katerem je Baidu uvedel storitev robotskega taksija.

Eno od ameriških podjetij, ki ponujajo storitev robotskega taksija, je Waymo. FOTO: Paresh Dave/Reuters

S tem nameravajo pospešiti razvoj avtonomne vožnje in zmanjšati stroške prevoza. Storitev bo za začetek delovala med 9. in 17. uro. Na liniji bo petdeset postajališč, kjer bodo lahko potniki vstopali in izstopali, postajališča bodo v največjih blokovskih naseljih, trgovskih središčih in pri kulturnih ustanovah. Vsaj na Kitajskem imajo z robotskimi taksiji velike načrte, saj samo Baidu napoveduje, da bodo do leta 2025 omogočili storitev v 65 mestih, do leta 2030 pa v kar stotih.

Poleg kitajskih in ameriških ponudnikov robotske taksije razvijajo tudi v Evropi. Eden takšnih razvojnikov je prav blizu nas, na Hrvaškem, kjer namerava storitev robotskega taksija v Zagrebu ponuditi podjetje Rimac. V mislih imajo moderen center mobilnosti, kjer bi imeli mestni trg, park, garažo in električne polnilnice, zraven pa tudi robotske taksije.

In še glavno vprašanje: ali je kaj takega možno v Sloveniji? V bližnji prihodnosti gotovo ne, saj imamo premajhna mesta in precej ljudi živi na podeželju, vendar so tudi pri nas podjetja, ki razvijajo opremo za avtonomno vožnjo.