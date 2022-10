Bolj kot večje baterije potrebujemo več polnilnic

V nadaljevanju preberite:

Večno vprašanje vseh, ki se spogledujejo z električno mobilnostjo, a imajo doma še vedno avtomobil z dizelskim ali bencinskim motorjem, je, koliko kilometrov bi lahko opravili s polno baterijo. Odgovor ne more biti enoznačen, saj so baterijski sklopi precej različni, toda še zdaleč ni vse odvisno samo od avtomobila, temveč morda še bolj od infrastrukture polnilnic.

Z dvema električnima avtomobiloma smo opravili dve daljši poti. Z volvom XC40 recharge smo odšli do Dunaja in v glavnem avstrijskem mestu preživeli še nekaj dni, z opel corso-e pa smo šli najprej do Blejskega in Bohinjskega jezera ter drugi dan še do slovenske obale. Z enim in drugim smo prispeli do cilja, toda izzivi so bili precej različni in včasih tudi nepričakovani.