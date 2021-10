Čaka nas ostrejši okoljski standard

V prispevku preberite:

V zadnjem letu je avtomobilsko javnost močno zaposloval veliki cilj Evropske unije, ki namerava že leta 2035 doseči, da bi se prodajali le avtomobili brez izpustov. Dotlej bo sicer preteklo še nekaj vode, se pa precej pred tem pripravlja še ena sprememba, in sicer naslednji okoljski emisijski standard z oznako evro 7. O njem še razpravljajo, mnenja, tudi interesi pa so zelo različni, od pozivov okoljskih organizacij (aktivistov) k močni zaostritvi, do zatrjevanja industrije, da bi morali ob uresničitvi vseh predlaganih zahtev marsikateri klasični motor že kmalu opustiti.

Kakšne zaostritve bi lahko prinesel? Kdaj bo to znano? Kdaj začne evro 7 veljati?