Da zadržimo jezo, moramo delati na sebi

Umirjanje prometa je vsekakor področje, na katerem imamo v Sloveniji še precej dela. Kako to doseči, kako na vse skupaj vpliva epidemija in kako se na cesti vedemo v teh zahtevnih časih, smo povprašali, ki na Zavarovalnici Triglav skrbi za projekte cestne preventive.Morda najprej najbolj aktualna informacija: do konca februarja je odprt trenutni razpis, namenjen občinam za sofinanciranje novih 12 prikazovalnikov hitrosti v naseljih, predvsem v bližini šol, vrtcev in na šolskih poteh. Teh 12 prikazovalnikov generacije 2021 se bo pridružilo 68, ki smo jih postavili v preteklih petih sezonah akcije Skupaj umirjamo promet. Po celotni državi bo tako letos že 80 varnejših prometnih točk.V povprečju se delež prehitrih voznikov po postavitvi prikazovalnika zniža za 5 do 7 odstotkov. Ti načini »prijaznega opomnika« vplivajo na večino od nas, ki v resnici ne želimo biti prehitri objestneži, ampak nas včasih zanese težka noga, ko zapademo v rutinirano vožnjo.Glede na povprečno pričakovano škodno pogostost (iz naslova kritja zavarovanja avtomobilske odgovornosti) se kot najbolj tvegani znamki po naših podatkih iz leta 2019 kažeta Alfa Romeo in Volvo, sledijo jima Honda, BMW in Audi. Kot najmanj tvegane pa Daewoo, Porsche in Suzuki. So pa to splošni podatki, ki poleg prekoračene hitrosti zajemajo še vse druge dejavnike, alkohol, uporabo telefona, stanje cestišča, stanje vozila ...Mi se osredotočamo na dva tipa črnih točk: pri vstopu v naselje, kjer vozniki, posebno če je cesta ravna, še ne zmanjšajo hitrosti, in v okolici vrtcev in šol. Tam so pešci najbolj izpostavljeni.Poleg prikazovalnikov hitrosti bomo zelo aktivni na prehodih za pešce, kjer so nesreče vse večji problem. Zato bomo v enajstih regijah sofinancirali inovativne prometne sisteme cops@zebra, ki pešcem pomagajo pri varnejšem prečkanju prehoda.žLeto, ki ga je zaznamovala pandemija, nam je ponudilo veliko več priložnosti, da razvijamo digitalne različice orodij za varnejšo vožnjo – tako se je povečalo število uporabnikov aplikacije za varnejšo vožnjo drajv, ki smo jo nadgradili oktobra, zelo veliko voznikov pa je sprejelo izziv usvojitve novih in pozabljenih pravil CPP s testi na portalu Vozimse.si.Lani sem bila osebno najbolj vesela dejstva, da se na našem simulatorju uri vedno več ljudi, ki okrevajo po različnih poškodbah, tako glave kot okončin. Simulator jim omogoča varno okolje za premagovanje strahu, urjenje refleksov in koordinacije, preden spet sedejo za volan v avtošoli. Eden od njih je lani znova opravil vozniški izpit. Kakšno veselje!Med prvim valom epidemije smo na nekaj lokacijah merili in primerjali, kaj se dogaja z nami, vozniki. Ne moremo reči, da meritve veljajo za celotno Slovenijo, lahko pa navedem primer za eno od lokacij, kjer je postavljen prikazovalnik hitrosti: promet je upadel za tretjino, malenkost se je zmanjšal delež prehitrih voznikov, malenkost pa so se povečale največje hitrosti. Te so lahko odraz anksioznosti, napetosti, negotovosti, strahu, jeze, ki jih v nas prebujajo negotovi časi.Zelo mi odmevajo besede psihologinje Julije Pelc, ki je na našem posvetu v Triglav Labu na temo Ko za volanom zavre pojasnila, da tako kot pride avto z neko opremo, pridemo tudi vozniki z neko dedno zasnovano opremo, ki ji rečemo temperament. Nekateri v sebi premorejo dovolj flegmatičnosti, prenesejo kar visoko stopnjo stresnih okoliščin in se bolj blago odzovejo. Na drugi strani so ljudje s koleričnim temperamentom, ki imajo nizek prag tolerance in impulzivne oziroma intenzivne odzive. Pri takem temperamentu moramo za to, da zadržimo impulze jeze, veliko delati na sebi.Na tak način že nagrajujemo varne voznike. Z mobilno aplikacijo drajv že pet let in pol nagrajujemo tiste, ki z njeno uporabo dokažejo, da vozijo varno. Z redno uporabo aplikacije si namreč lahko privozijo kar 25 odstotkov popusta pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja, in sicer pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti, voznika in splošnega avtomobilskega kaska. Aplikacijo redno mesečno uporablja že okoli 56.000 voznikov, ki so skupaj prevozili več kot 616 milijonov varnih kilometrov, s čimer dobivamo potrditev, da naš prispevek k večji varnosti na cestah ni zanemarljiv.Veliko več izkušenj kot s kaznimi za neželeno vedenje imamo pri nas (dobrih) izkušenj z nagrajevanjem varnega vedenja voznikov. Katere spremembe v politiki kaznovanja prekrškov se obnesejo, bomo tudi v naši statistiki videli čez nekaj časa, ko bomo analizirali vzroke prometnih nesreč, torej škod.