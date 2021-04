Dizelski pogon v EU letos upadel, pri nas ne

Že nekaj časa pišemo o električnih in elektrificiranih novostih in velikih načrtih, celo zavezah avtomobilskih proizvajalcev v tej smeri. Pri tem je zanimivo pogledati, kaj se letos dogaja na trgu. Podatki o prodaji niso enoznačni: medtem ko sta na evropski ravni zaznavna nadaljnji izrazit upad dizelskega pogona in rast deleža elektrificiranih vozil, pri nas ni čisto tako. Zanimivo je, da je bilo leto pri nas prodanih skoraj ravno tolilko dizelskih avtov kot lani, bencinskih pa celo več. Kako pa je z alternativo?