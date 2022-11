Drugačen, a le ne revolucionaren

V nadaljevanju preberite:

Volvo C40 stoji na enaki osnovi kot XC40, pravzaprav se od njega razlikuje predvsem po kupejevskem zadnjem delu. Zaprta sprednja maska kaže na to, da gre za električni avtomobil, povrhu ima motor na vsaki osi in zato po potrebi tudi štirikolesni pogon. Je drugačen, a spet ne toliko, da bi bil revolucionaren. Na prvi pogled celo deluje kot mešanica volva in polestarja.

Kakšne posebne znanosti pri opisu tega avtomobila ni in ne more biti. XC40 je na trgu že dovolj časa, da ne prinaša revolucije, je pa res, da se pri kupejevskih izvedbah, kakršna je C40, vedno najprej vprašamo, kako je s prostornostjo. Sedenje zadaj niti ni kritično, le paziti boste morali pri vstopu, saj se strešna linija pri vratih že kar precej zniža. Ker je C40 postavljen na osnovo, ki ni samo električna, notranji prostor ni nič drugače razporejen, baterije so spravljene v dnu vozila.