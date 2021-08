Edina rešitev je dovolj velika baterija

Podatki o dosegu in polnosti baterije so vozniku na voljo med merilniki. FOTO: Boštjan Okorn

Hitre polnilnice z izmeničnim tokom so običajno postavljene v mestih. Zoe je sposoben baterijo polniti z močjo 22 kW, kar pomeni, da jo boste popolnoma napolnili že v poltretji uri, denimo med daljšim sprehodom ali prireditvijo. No, če vse skupaj deluje. Tale polnilnica v Kranjski Gori je takoj po začetku polnjenja omagala. FOTO: Boštjan Okorn

Renault zoe ne ponuja izjemnih zmogljivosti, polnjenje poteka z dobrimi 40 kW. FOTO: Boštjan Okorn

Ko je treba res hitro dodati energijo, so najbolj primerne hitre polnilnice z enosmernim tokom (AC). FOTO: Boštjan Okorn

Zoe se ne bo polnil, če vtičnica ni ustrezno ozemljena.

Za lagodno življenje je dovolj velika baterija poglavitna.

Če lahko avtomobil polnite doma, je 11 kW najbrž dovolj.

Večina avtomobilov, katerih teste prebirate na teh straneh, v redakcijo pride za deset do štirinajst dni, kar pomeni, da je za resno preizkušanje na voljo razmeroma malo časa. To še posebej velja za električne avtomobile, pri katerih je način vožnje zelo pomemben za izračunavanje dosega, različne pa so tudi izkušnje s polnjenjem. Renaulta zoe smo preizkušali dober mesec in vmes skušali dognati čim več različnih zgodb. Tale govori o polnjenju.Renaultovega električnega malčka (ki je vendarle občutno večji od twinga electric) najbrž ni treba več posebej predstavljati, za našo zgodbo je pomembna predvsem velikost oziroma zmogljivost baterije, v kateri, ko je polna, na porabo čaka 52 kWh energije, ki jo je seveda treba nekako pretočiti iz omrežja.Hiter izračun pokaže, da polnjenje na vtičnici (šuko) z običajnima 2 kW moči vzame dober dan, a to nikakor ne pomeni, da je zadeva neuporabna. Ravno nasprotno, med nočnim počitkom se baterija napolni dovolj, da je zjutraj avtomobil sposoben prevoziti od 120 do 150 kilometrov. Za dnevne vožnje z mestnim avtomobilom bi to moralo zadostovati, že naslednja noč polnjenja pa bo najbrž dovolj, da bo baterija pripravljena na daljše podvige – nam je s polno uspelo prevoziti dobrih 300 kilometrov.Seveda je kdaj pomembno tudi, da bateriji hitreje povrnemo izgubljeno energijo. Zoe je kar radodaren na hitrih polnilnicah z izmeničnim tokom (AC), kjer se polnjenje dogaja z močjo 22 kW, kar pomeni, da bo že večerni koncert lahko dovolj za začetek vožnje s polno baterijo. Pri tem mora svoj del opraviti tudi ponudnik polnjenja, saj nekatere hitre polnilnice ne zmorejo več kot 11 kW moči (v resnici je takšnih vse več).Tretja možnost je primerna za polnjenje, ko se res mudi, denimo med daljšo relacijsko vožnjo, ali ko opazite, da v bateriji ni dovolj energije, da bi prišli do želenega cilja. V tem primeru pomagajo polnilnice z enosmernim tokom, kjer pa zoe ni med najhitrejšimi, nam ga je uspelo polniti z dobrimi 40 kW moči. A glede na velikost baterije je tudi to dovolj, da boste v 20 minutah dodali za približno 100 kilometrov energije.Tako pravi teorija, v praksi pa boste lahko doživeli marsikaj. Najprej nekaj o domačem šuku: zoe se ne bo polnil, če vtičnica ni ustrezno ozemljena. Večina tistih, ki jih imate doma, zelo verjetno je, a ravno v garaži ali pred lopo bi se lahko zgodilo, da je napeljava do tja potegnjena brez dodatne ozemljitve. Težava je preprosto rešljiva, če le imate možnost povezati vtičnico s kovinsko konstrukcijo, ki je neposredno povezana z zemljo.Pri hitrih vtičnicah z izmeničnim tokom težava ni samo v manjši hitrosti polnjenja, kot jo omogoča sistem renaulta zoe, temveč tudi v tveganju, da vtičnica preprosto ne bo delovala. Nam se je to zgodilo v Kranjski Gori, kjer smo po enournem sprehodu ugotovili, da je v bateriji ravno toliko energije kot takrat, ko smo avtomobil začeli polniti. Kljub hladnemu vremenu nam je postalo vroče, a k sreči je bilo energije dovolj, da smo se zapeljali do najbližje hitre polnilnice na enosmerni tok, na počivališču Radovljica ob gorenjski avtocesti. Še preden smo preverili vsa prispela e-poštna sporočila, se je baterija napolnila dovolj, da smo se brez težav pripeljali do Ljubljane.Kaj je nauk vseh teh zgodb? Za lagodno življenje z električnim avtomobilom je dovolj velika baterija poglavitnega pomena. Ta z 52 kWh v renaultu zoe je ravno na spodnjem koncu sprejemljivosti za kaj več kot samo mestno vožnjo. Druga pomembna lastnost je dovolj hiter polnilnik za polnjenje v mestu z izmeničnim tokom. Če lahko avtomobil polnite doma, je 11 kW najbrž dovolj, a za popolnoma brezskrbno potovanje med mesti je 22 kW še boljša možnost. Če seveda najdete tako zmogljive polnilnice. Hitro polnjenje ob avtocesti z enosmernim tokom še najbolj kvarno vpliva na baterijo, zato ga velja uporabiti samo v nujnih primerih; zoe je tu med počasnejšimi, česar se je treba zavedati predvsem na daljših poteh.Strokovnjaki priporočajo, da naj bo baterija v električnem avtomobilu večino časa napolnjena od 20- do 80-odstotno. Stalno prevelika (ali premajhna) napolnjenost kvarno vpliva na njeno zdravje. Polno polnjenje je zato priporočljivo le pred odhodom na daljšo pot, najslabše pa je, če avtomobil s popolnoma polno baterijo še nekaj dni stoji.