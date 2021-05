Elegantni tekmec iz Koreje

Korejska znamka Hyundai s svojimi modeli nekako brez fanfar napreduje iz generacije v generacijo. Morda je doslej veljalo, da so še najmanj izstopali z videzom, zdaj pa so tudi tu stopili iz sence – z modelom i20, ki se bo kosal s celo falango evropskih tekmecev, z renaultom cliom ali volkswagnom polom na čelu. Ima se jim s čim postaviti po robu.Hyundaievi novi avtomobili res ubirajo prepoznaven slog.



Če se mi je še sveži hyundai tucson zdel skoraj prepoln ostrih potez, so pri i20 to napadalnost ravno prav omilili in pripravili avtomobil, ki je oblikovan samozavestno, drugače, a vendar ne preveč divje. Nobenemu ni podoben, težko bi rekel, ali je bolje videti spredaj ali zadaj. Tam kaka oblikovna podrobnost še bolj izstopa, na primer vratca za točenje goriva, ki so jih »ujeli« v obliko luči. Je tudi v notranjosti tako šik? Kakšne pa so njegove vozne lastnosti?