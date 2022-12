Električna limuzina z veliko moči in dosega

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Pri Mercedes-Benzu nadaljujejo elektrifikacijo, zato so tudi v Sloveniji pokazali svoj sedmi povsem električni model. To je limuzina srednjega razreda EQE, ki že z imenom pove, da gre za električno različico limuzine E.

Limuzina EQE je narejena na povsem samostojni platformi za električne modele in ni zgolj predelana limuzina E. Pristop je enak kot pri najbolj luksuzni limuzini EQS. Mercedes EQE je za približno trideset centimetrov krajši kot EQS, je pa medosna razdalja krajša le za devet centimetrov. Spredaj ni velikega motorja, zato je pokrov precej krajši, hkrati ga uporabnik niti ne more odpreti sam, to lahko naredijo samo na servisu. Odprtina za tekočino za čiščenje stekel je zato blizu voznikovih vrat, vse kljuke pa so pogrezljive. Zaradi krajšega prednjega pokrova je več prostora za potnike.

V notranjosti je v marsičem podoben modelu EQS. FOTO: Mercedes-Benz

Na voljo je sedem različic. Razdelimo jih lahko po zmogljivosti baterije, pri čemer imata dve različici 89 kWh, pet pa 90,6 kWh. Prav tako jih je mogoče razdeliti glede na pogon, saj imajo tri različice pogon na zadnja kolesa, preostale pa štirikolesnega, najmočnejša ima oznako AMG. Najšibkejši EQE 300 (z dvokolesni pogonom) ima tako 245 konjskih moči (180 kW), najmočnejši pa kar 686 (505 kW). Uradni doseg glede na WLTP je pri najmočnejši različici, ki tudi porabi največ energije, 526 kilometrov, pri najbolj varčni 672 kilometrov. Vendar v realnosti, še posebno pozimi, lahko pričakujemo manjši doseg, še vedno pa ga bo verjetno dovolj za precej brezskrbno električno potovanje. Garancija za baterijo sicer velja deset let ali 250.000 kilometrov. S polnilno močjo 170 kW se baterija od 10 do 80 odstotkov napolni v 32 minutah, na polnilnicah z 11 kW pa v osmih urah in četrt.

Če nam je vsaj na zunaj bolj všeč oblika tradicionalnih Mercedesovih limuzin z motorji na notranje zgorevanje, je v notranjosti vsekakor vse vrhunsko. Materiali so na najvišji ravni, veliko je digitalnih rešitev, zaslon pa sega vse do sovoznika. Ta kljub vsemu ni enoten, ampak se pred sovoznikom vključi le, ko dejansko kdo sedi na tem sedežu. Na voljo je precej barv notranjosti, prav tako kombinacij različnih barv sedežev in armaturne plošče.

Na izbiro je sedem različic. FOTO: Mercedes-Benz

Poudarimo lahko še krmiljenje zadnjih koles in celo vrsto varnostnih sistemov. Med njimi je tudi sistem, ki nenehno analizira premikanje voznikovih vek, in če ugotovi, da je ta zaspan, avtomobil predlaga postanek.

Kot smo pri mercedesih vajeni, vse to nekaj stane. Za najcenejšega EQE 300 bo treba odšteti najmanj 77.400 evrov in za najmočnejšega AMG najmanj 121.400. Pričakujejo, da bodo prihodnje leto v Sloveniji prodaji petdeset primerkov limuzine EQE, prihaja pa še več drugih električnih modelov, med drugim EQE kot športni terenec.