Električni bulli se končno predstavi

ID. buzz je verjetno za nemškega velikana letošnja najpomembnejša novost. Napovedovali so ga že dolgo, zadnje tedne zamaskiranega vozili po velikih evropskih mestih, te dni pa končno uradno razkrili na prireditvenem prizorišču Schuppen 52 v Hamburgu, nekoč skladišču, iz katerega so v petdesetih letih prejšnjega stoletja na različne trge, tudi v Ameriko, vozili buzzovega spiritualnega predhodnika bullija (volkswagen T1).

O nasledniku bullija se je pri Volkswagnu v preteklih desetletjih govorilo večkrat. Spomnimo se študije microbus iz leta 2001, ki je bila deležna veliko odobravanja, a je tik pred zdajci zaradi menjav v vodstvu koncerna niso spravili v proizvodnjo. Potem je bil leta 2011 na vrsti koncept new bulli, a se tudi z njim ni zgodilo nič. V spomin na bullija so, denimo, pripravili opremsko izvedbo sodobnega multivana s tem imenom, ampak to ni bila tista prava stvar.

Armaturna plošča je podobna že znanim modelom iz družine ID, več je odlagalnih površin. FOTO: Volkswagen

Resneje se je možnost za sodobnega naslednika napovedala leta 2016, ko je podjetje na razstavi v Las Vegasu prikazalo koncept budd-e – bulli je bil nekoč zelo priljubljen v ZDA, še posebej pri generaciji otrok cvetja – leto kasneje pa v Detroitu ID.buzz. Pred tistim je Volkswagen po dizelski aferi že sprožil priprave na električno ofenzivo in kmalu potrdil, da bo po ID.3, ID.4 in ID.5 vendarle res tudi za proizvodnjo pripravil model s prav takim imenom, kot ga je imel koncept.

Zdaj je torej ID. buzz (»električni bulli«) le nared. Dolg je 471 cm, kar je, denimo, manj, kot meri prav tako še povsem novi volkswagen multivan, a nima zaradi električne zasnove, ki mu omogoča zajetno medosno razdaljo (malce manj kot štiri metre), nič manj prostora.

V drugi vrsti osebne izvedbe je uvodoma le klop, ki se deli v razmerju 60/40 in je vzdolžna pomična, ni pa je mogoče iztakniti. FOTO: Volkswagen

Navzven seveda nekoliko spominja na legendarnega predhodnika, a je vetrobransko steklo le bolj položno. V sprednjem delu kabine je vse skupaj pripravljeno precej v slogu modelov ID.3 in ID.4, z dodatkom različnih odlagalnih površin. Dokaj domiseln se zdi velik predalnik na tleh med sedežema, ki ga je mogoče premikati in iztakniti, v njem sta »škodino« strgalo za led pa odpirač za steklenice. Velike plastične površine poživljajo barve v barvi zunanjega laka, a bo to verjetno treba posebej plačati.

Potniki zadaj vstopajo, ko se odprejo drsna vrata na levi ali desni strani, vse to s pomočjo elektrike. Ta pomaga tudi pri odpiranju velikih in širokih prtljažnih vrat, pod katerimi se prikaže orjaški nakladalni prostor – 1121 litrov. Uvodoma ima ID. buzz za sprednjima sedežema, še klop, ki je deljiva le v razmerju 60/40, kar je glede na velikost, posebej širino prostora, škoda, pričakovali bi posamične sedeže. Klop se lahko sicer vzdolžno pomika (15 cm), ni pa je mogoče iztakniti. Ko se njeno naslonjalo zloži, osnovno dno ni ravno, to bo mogoče doseči z opcijo povišanega dna. Se pa menda več sedežne pestrosti obeta kasneje, ko bo pripravljena še podaljšana izvedenka, ki bo imela tudi tretjo vrsto in možnost šestih ali sedmih sedežev.

V tovorni izpeljanki z uradnim imenom ID.buzz cargo seveda druge klopi ni, kot pravi proizvajalec, obsega nakladalni prostor za pregrado 3,9 kubičnega metra, po fotografijah sodeč, je vanj mogoče drugo za drugo naložiti dve evropaleti.

Kako je s pogonom? ID. buzz je pripravljen na dobro znani prilagodljivi električni osnovi MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), s katere so pripeljali zdaj že kar številni električni modeli koncernskih znamk Volkswagen, Škoda in Seat. V dnu vozila je baterijski modul z zmogljivostjo 77 kWh, na zadnji premi motor z močjo 150 kW, ta žene zadnji kolesi. Največja hitrost je elektronsko omejena na 145 km/h, buzz naj bi bil zaradi svoje zasnove dokaj okreten, obračalni krog znaša 11 metrov.

V osebni različici sta za zdaj le dve vrsti in za njima velik prtljažni prostor. FOTO: Volkswagen

Notranjost tovornega buzza sprejme dve paleti. FOTO: Volkswagen

Uradnih podatkov o dosegu še ni, sicer govorijo, da ima novinec za svojo višino in širino ugoden količnik upora (0,28), a koliko res zmore prevoziti z enim napolnjenjem, bo mogoče preveriti šele v praksi. Polnjenje je možno na različne načine, ali z izmeničnim ali istosmernim tokom, v primeru zadnjega z močjo do 170 kW. Buzz bo zmogel tudi dvosmerno polnjenje, da boste lahko iz njegove baterije prek domače polnilne postaje polnili kakšno hišno napravo.

Kot pišejo različni zahodni mediji, bo imel model kasneje na voljo tudi štirikolesni pogon z dodatnim sprednjim motorjem pa druge izvedbe baterijskega sklopa, če naj bi bil to družinski potovalnik, upamo, da predvsem večje. Autocar na primer navaja, da bo imela podaljšana različica na voljo tudi baterijo z zmogljivostjo 111 kWh.

ID. buzz, ki ga izdelujejo v VW-tovarni gospodarskih vozil v Hannovru, se bo začel prodajati jeseni in ne bo prav poceni. Slovenskih cen še ne poznamo, bo pa v Nemčiji osebna različica veljala vsaj 54 tisočakov, tovorna pa 39. Seveda pred subvencijo, ki je v deželi Volkswagna veliko višja kot pri nas. Podaljšana izvedba naj bi bila nared leta 2023, to bodo prodajali tudi v ZDA. Dve leti kasneje pa naj bi bil pripravljen ID.buzz, ki bi zmogel že v marsičem nadomestiti voznika, s tem se ukvarja Volkswagnova enota Moia, tehniko za samodejno vožnjo pa pripravlja ameriška družba Argo AI.