Električni in hibridni v Evropi še pridobivajo

V prispevku preberite:

Na evropskih trgih, ki so kot celota v prvem delu letošnjega leta zaradi znanih razlogov doživeli velik padec prodaje, so se le nadaljevali že lani nakazani trendi pri zastopanosti pogonov. Vsaj deloma, znova se je namreč močno povečal delež električnih avtomobilov, tudi samopolnilnih hibridov, ni pa tega mogoče reči za priključne hibride. Pri nas so ti deleži opazno manjši