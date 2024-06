Električni križanec visoke španske mode

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Če se je še pred časom morda zdelo, da bo Cupra le neka dodatna niša znamke Seat, pa zdaj niti približno ni več tako. Cupra je namreč dokaj hitro postala zelo uspešna in visoki direktorji iz koncerna Volkswagen so morali nedavno celo posebej poudariti, da še naprej računajo tudi na Seat. A tokrat nas zanima Cupra in njen novi električni avtomobil cupra tavascan.

Tavascan je srednje velik električni križanec, pripravljen na Volkswagnovi koncernski osnovi MEB za električne avtomobile. Prvič so ga s študijo napovedali leta 2019. V dolžino meri 464 centimetrov, medosna razdalja je 276 centimetrov. Kot najbližja hišna sorodnika si nekako lahko predstavljamo volkswagna ID.5 ali pa škodo enyaq coupe.

Nekaj oblikovalskih posebnosti in nekaj že znanih elementov v notranjosti FOTO: Gašper Boncelj

Ampak tavascan ne bi bil Cuprin, če ne bi bil videti bolj napadalen. Morda njegove linije niso izredno atraktivne, kot pri klasično gnanem modelu cupra formentor, ki je tudi največja uspešnica znamke, a je le treba reči, da oblikovno ni kar tako. Ima veliko zanimivih poudarkov, všečne so sprednje luči z grafiko treh trikotnikov, pa zadaj svetlobni pas z ene na drugo stran avtomobila ali pa zelo posebna platišča. Všečna je paleta zunanjih barv. Avtomobil je vsaj po zatrjevanju snovalcev aerodinamičen, količnik upora je 0,26.

Z dolžino 466 centimetrov je tavascan srednje velik avtomobil. FOTO: Gašper Boncelj

Oblikovalski pristop je svojski tudi v notranjosti. Prepletajo se različne linije (jih je morda celo preveč?), sedeža sta malce bolj športna. Za sredinsko konzolo pravijo, da je nekakšna hrbtenica armaturne plošče. A je tako, da gre v tem primeru bolj za oblikovalsko potezo, ki razen gumba za štiri utripalke nima praktičnega pomena.

Veliko je različne plastike, nekaj boljše, nekaj bistveno manj prepričljive. Za volanom je manjši zaslon, večji pa na sredini. Okolje je zelo digitalno, tako kot v drugih električnih modelih koncerna pogrešam več gumbov in kolesc.

Zadaj je prostora dovolj, kljub malce kupejevski liniji zadka tudi v prtljažniku, ki sprejme 540 litrov. Lahko se še poveča, a se zadnja klop podre le v razmerju 60/40, kar deloma rešujejo z odprtino za daljše predmete.

Zadaj je dokaj prostorno. FOTO: Gašper Boncelj

Znak znamke na sprednjih sedežih FOTO: Gašper Boncelj

Tavascan je, kot rečeno, pripravljen na osnovi MEB, ki jo ima koncern Volkswagen za električne avtomobile. Ta prinaša baterijo z zmogljivostjo 77 kWh ter enega ali dva električna motorja za zadnji oziroma štirikolesni pogon. V prvem primeru, tej izvedbi rečejo endurance, je moč 210 kW, v drugem z oznako VZ (kratica za veloz ali hiter) je sistemska moč 250 kW.

Preizkusili smo slednjo, s katero je tavascan po potrebi res poskočen, vendar okoli Cuprinega domovanja v Martorellu pri Barceloni nismo dirkali. Nasprotno, precej umirjeno smo vozili po lepih cestah, ki se malce dvigajo in spuščajo. Poraba je po računalniku kazala 18 kWh na 100 kilometrov, kar je sprejemljivo, ni pa nekaj, s čimer bi se posebej hvalili. Baterija se sicer z enosmernim tokom lahko najhitreje polni z močjo 135 kW, z izmeničnim pa z 11 kW.

Medosna razdalja je 276 centimetrov. FOTO: Gašper Boncelj

Tavascan je bil načrtovan oziroma dizajniran v Martorellu, izdelovali pa ga bodo v Volkswagnovi novi tovarni v kitajskem mestu Anhui. To utegne biti neugodno, če bo Evropska unija res uvedla višje carine za kitajske avtomobile. Tavascana bodo sicer po Evropi začeli prodajati julija, k nam pripelje malo pozneje, oktobra ali novembra. O cenah za slovenski trg še niso rekli nobene, zato samo za občutek povejmo, da se bodo v Nemčiji začele pri 55 tisoč evrih.

Konec leta na naš trg pride še en nov Cuprin model, in sicer cupra terramar, to bo športni terenec s klasičnim pogonom, prihodnje leto, verjetno bolj proti koncu, pa naj bi bil čas za manjši model cupra raval, ki bo tehnični sorodnik Volkswagnovega modela ID.2all, škode epiq in še enega Volkswagnovega manjšega SUV. Vse to naj bi bili avtomobili po ceni okoli 25 tisoč evrov. Izdelovali jih bodo v Španiji, tam je v načrtu tudi nova velika tovarna za baterije.