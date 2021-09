Evolucija na treh stebrih

Voznikov delovni prostor je pričakovano sodoben, na voljo so trije zasloni (skupaj s prosojnim), infozabavni sistem ima svoje posebnosti, ki pa jih ne boste mogli raziskovati v slovenščini.

​FOTO: Boštjan Okorn

Nissan qashqai je bil prvi pravi kompaktni križanec, za katerega pred petnajstimi leti nihče ni vedel, ali bo uspešen. Zdaj je jasno, da je bil začetnik novega razreda in da so jih v tem času prodali tri milijone.

​FOTO: Boštjan Okorn

V notranjosti je tretja generacija qashqaija prostornejša, kar bodo občutili predvsem potniki na zadnji klopi. Dostop do nje je olajšan, saj se vrata odprejo pod kotom 85 stopinj.

​FOTO: Boštjan Okorn

Prtljažni prostor je predeljen in ima dvojno dno, zato morda na prvi pogled ni videti, da boste vanj lahko spravili za dobrih 500 litrov prtljage. Cenimo, da je lepo obdelan in omogoča različne postavitve.

​FOTO: Boštjan Okorn

Petnajst let, tri milijone prodanih primerkov. Če bi kdo stavil na takšne številke ob prvi predstavitvi avtomobila, katerega ime še zdaj marsikomu povzroča težave, bi bil danes verjetno precej bogatejši. Nissan qashqai je začel dobo kompaktnih križancev, prejel simpatije kupcev, še vedno je prvi v segmentu, kjer se je odtlej nagnetlo konkurence, in zdaj se na slovenske ceste podaja v tretji podobi.Na zunaj ni revolucionarno drugačen od predhodnika. V dolžino (4425 mm) in širino (1835) je zrasel za slabe tri centimetre, na cesti pa ga boste prepoznali predvsem po žarometih (LED, seveda v vseh izvedenkah) v obliki bumeranga in nekaterih bolj prefinjenih podrobnostih. S tem so nekako prikrili dejstvo, da je qashqai postavljen na povsem novo koncernsko osnovo CMF-C. V notranjosti je več prostora v širini ramen in za noge zadaj sedečih, 74 litrov je pridobil tudi prtljažnik, zdaj meri 504 litre. Na prvi pogled se zdi še vedno nižji kot pri tekmecih, a najbrž predvsem zaradi dvojnega dna.Jasno je, da so pri novi generaciji velik poudarek namenili tehnični prenovi, ki je eden od treh stebrov, na katerih gradijo tržno strategijo (poleg oblike in dinamičnega vodenja). Qashqai že v serijski opremi visia (cena od 23.300 evrov) premore obilico varnostne opreme, med drugim zaviranje v sili, tudi med vzvratno vožnjo, radarski tempomat, samodejni preklop dolgih luči in parkirna tipala spredaj in zadaj, ta seznam je v opremi accenta (od 25.800 evrov) dopolnjen s kamero zadaj ter povezavo apple carplay in android auto, pričakovano najbolje prodajana oprema n-connecta (najmanj 28.250 evrov) ima 360-stopinjski sistem kamer in brezžično povezavo do omenjenih aplikacij v mobilnem telefonu, tekna (za 30.300 evrov) vsemu skupaj doda matrične žaromete, projekcijski zaslon (z diagonalo 27 centimetrov) in pomoč med vožnjo (pro pilot oziroma drive assist), tekna plus (33.280 evrov) pa nekaj dodatne šminke, denimo masažo na sprednjih sedežih.V opremskih paketih se povečujejo tudi platišča (v prvih dveh so 17-palčna, v zadnjih dveh 19-palčna, v n-connecti pa 18-palčna), prav tako so vedno večji zasloni v notranjosti. Zanimivo, da je večji (31-centimetrski) pred voznikovimi očmi, torej tisti, ki nadomešča analogne merilnike, na sredinski konzoli pa ima osrednji zaslon diagonalo 20 oziroma 23 centimetrov. Ne glede na to, katerega boste gledali, slovenščine ne boste našli na nobenem, kar je seveda kar velika črna pika.Manj razburljiv je seznam motorjev, saj se na njem ponavlja le eden z oznako 1.3 DIG-T, ki je na voljo z močjo 103 ali 116 kW. Število kombinacij povečuje možnost izbire brezstopenjskega menjalnika CVT pri močnejši izvedenki, ta je vedno vgrajen, če se boste odločili za štirikolesno izvedenko. Pri (seveda bencinskem) motorju ne gre za kakšno revolucijo, čeprav ga predstavljajo kot blagi hibrid. Dvanajstvoltni sklop ne dela čudežev, poskrbi pa za nekaj več jadranja in s tem varčevanja med mestno vožnjo. Bolj zanimiv bi utegnil biti serijski hibrid e-power, saj naj bi v njem bencinski motor skrbel zgolj za polnjenje baterije, pogon pa bo vedno speljan prek električnega motorja. E-power bomo menda spoznali prihodnje leto.Med prvimi kilometri po dolenjskih cestah se je qashqai izkazal kot prostoren avtomobil z dodelano notranjostjo, med vožnjo se kar občuti njegovo velikost. Vzmetenje je čvrsto in lepo požira neravnine, v ovinkih se skuša malo nagibati. Tehnični dodatki svoje delo opravljajo dovolj dobro, ne pa odlično, tu vendarle ne sledi najnovejšim dognanjem, a te podrobnosti bomo bolje ocenili med daljšo testno vožnjo.V podjetju Renault Nissan Adria pričakujejo, da bodo letos brez težav prodali že zagotovljenih 350 primerkov novega qashqaija, za prihodnje leto pa je veliko odvisno od dobavljivosti sestavnih delov, predvsem elektronike.