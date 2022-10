Francoski meni s kitajsko začimbo

V nadaljevanju preberite:

Razstave avtomobilov so zadnja leta ogrožena kategorija. Tudi tiste največje, kot je bil nekoč salon v Parizu. Tokrat ga organizirajo prvič po letu 2018 in je daleč od velike prireditve. Vsaj gledano od daleč se zdi kot lokalni salon domačih asov in z gosti, za katere pa nismo prepričani, da si jih vseh najbolj želijo. Razstavljenih je kar nekaj avtomobilov in konceptov, a je le za nekatere mogoče reči, da prinašajo nekaj konkretnega. Bolj konkretne so bile morda nekatere močne izjave (francoskih) avtomobilskih direktor

Pričakovano sta na razstavi v Parizu, ki v teh časih pač težko upraviči ime Mondial de l'Automobile, najbolj v ospredju domača velika igralca Renault in Stellantis. Drugi sicer ni le domači, imata pa v tej mednarodni skupini močno vlogo nekdanji PSA in njihova najmočnejša znamka Peugeot. Njihov prvi mož Carlos Tavares je tokrat dajal tudi najbolj sočne izjave. Na primer, da je prihajajoči okoljski standard evro 7, s katerimi »se obotavljajo« že nekaj let, nesmiseln, če naj bi bili leta 2035 že vsi avtomobili nujno električni. Tudi glede zadnjega je dodal, da bo imela ta dogmatska odločitev družbene posledice, ki jih ne bo mogoče obvladati. Po njegovem mnenju bi morali dati več priložnosti hibridom, sicer po letu 2035 srednji sloj ne bo mogel do avtomobila, ti bodo nedosegljivi za mnoge.

Okoljsko-aktivistična organizacija Transport & Environment je v izjavi v času razstave zapisala malo drugače.