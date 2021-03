Generalska ladja kot najboljši avtomobil na svetu - sedmič

Kljub dolžini je razred S postal bolj okreten, saj je po novem mogoče krmiliti tudi zadnja kolesa, smer in kot sta odvisna od hitrosti vožnje. FOTO: Aljaž Vrabec

V dolžino meri najmanj 5,18 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Novi mercedes-benz razreda S, ki te dni prihaja na slovenski trg, je (pričakovano) dokaz, česa vsega je sposobna današnja avtomobilska industrija. Kot se spodobi, je oblikovno še naprej klasična limuzina, dolga najmanj 5,18 metra, pri čemer so s prefinjenimi linijami dosegli rekordno nizek količnik zračnega upora.Razkošje potniki občutijo takoj, ko se usedejo. Človek ima občutek, kot da so ga sedeži nežno objeli, z vseh strani čuti mehkobo, a hkrati tudi trdnost, saj se telo nikamor ne pogrezne preveč. Naslonjalo za glavo ima zraven še dodaten mehko blazino, še kako prija tudi možnost podaljšanja sedala vse tja do kolen, kar še posebno koristi potnikom, ki imajo težave s hrbtenico.V razredu S se razkošno sedi tudi zadaj, prtljažnik pa so povečali oziroma razširili ravno toliko, da boste vanj brez težav zložili štiri komplete opreme za golf. Posebna je tudi lučka za potnike v drugi vrsti, saj svetilni sistem prepozna, da berete časopis ali knjigo, zato sij luči sledi vašemu gibu s knjigo ali časopisom.Prefinjena tehnološka prenova najbolj bode v oči ob pogledu na sredinsko konzolo, kjer se šopiri ogromen na dotik občutljiv zaslon, ki omogoča številne nastavitve in nadzor ne samo nad stvarmi, ki so vgrajene v avtomobil, ampak po potrebi tudi dostop do funkcij pametnega doma. Zaslon je zamenjal tudi armaturno ploščo, vozniku je na voljo še prosojni zaslon za projekcijo najbolj pomembnih informacij pred njegove oči, na vetrobransko steklo.Sistem deluje zelo dobro, še posebno to velja za navigacijske napotke, saj projicirana slika nenehno kaže smer vožnje, v katero cesto je treba zaviti, ali kako oster je ovinek. Ob takšnih podatkih je skoraj nemogoče zgrešiti izvoz, ob počasnejši vožnji pa osrednji zaslon kaže tudi živo sliko bližnje okolice.Kot zanimivost omenimo kamero, ki spremlja gibe voznika in po potrebi sistemu pošlje kakšen ukaz – denimo za spuščanje roloja čez zadnjo šipo, ko se voznik med vožnjo vzvratno ozre nazaj. Razširili so tudi možnosti ukazovanja s kretnjami, tako boste sončno streho odprli zgolj z očitnim gibom leve roke proti zadnjemu delu (in zaprli z gibom v nasprotno smer). In še ena zanimivost – avtomobil zazna, ali imate pravilno nastavljen volan. Če je preveč spuščen, vas pozove, da pogledate šest zelenih pik na zaslonu za volanom. Če jih ne vidite, pomeni, da morate volan premakniti višje.Uporabljeni materiali so seveda vrhunski, za sedeže (ki se ponašajo z najboljšimi certifikati), denimo, so razvili povsem nova orodja, tudi takšno, ki je sestavljeni iz 16 tisoč igel, da zagotovi ustrezno zračenje. V drugi vrsti so lahko trije klasični sedeži ali pa še štiri druge opcije, ki pričarajo precej bolj salonsko vzdušje, med njimi tudi možnost upravljanja sprednjih sedežev ali dodatna zaslona, ki omogočata neposredno izmenjavo informacij v avtomobilu.Voznik se ne pritožuje nad odzivnostjo, potniki pa ne med udobjem, saj krmilna enota tisočkrat na sekundo preverja vozne razmere in jim prilagaja nastavitve vzmetenja. Za spremembo noči v dan poskrbijo digitalne luči, ki jih sestavlja 1,3 milijona majhnih ogledalc, vgrajena oprema pa cesto prepozna tako dobro, da omogoča tudi samodejno vožnjo brez držanja volanskega obroča – ko razmere in cesta do dovoljujejo (denimo na določenih odsekih v Nemčiji). V tem primeru lahko voznik tudi brska po internetu ali glede video filme, saj naj bi bil pravočasno obveščen, kdaj mora spet poprijeti za volan.Med prvimi v Sloveniji smo preizkusili različico z dizelskim motorjem S 400d z 243 kilovati (330 konjskimi močmi). Prvo presenečenje je že to, kako tih je lahko tudi dizelski motor, kasneje med vožnjo pa ja navduševal predvsem z mirnostjo in stabilnostjo, čeprav smo nekaj ovinkov premagali precej dinamično.Kljub dolžini je razred S postal bolj okreten, saj je po novem mogoče krmiliti tudi zadnja kolesa, smer in kot sta odvisna od hitrosti vožnje. Na ta način so krog skrajšali do dveh metrov, kar se bo poznalo predvsem v mestu. Če vam parkirišča vseeno ne bodo najbolj prijazna, se boste lahko odločili, da avtomobil prepustite samodejnemu parkiranju.Med številnimi varnostnimi sistemi je na voljo tudi sistem, ki avtomobil dvigne za do osem centimetrov v parih desetinkah sekunde, ko zazna, da je bočni trk neizbežen. Tako večji del energije trka prevzame bočna ojačitev, zato je potniška kabina manj poškodovana, potniki pa imajo več možnosti za preživetje.Novi mercedes-benz razreda S ponuja široko paleto pogonskih agregatov, poleti se jim bo pridružila povsem električna različica EQS. Do takrat pa lahko izberete vrstni bencinski (270 kW) ali dizelski (320 kW) šestvaljni motor, obema z 12 kW moči pomaga tudi elektrika. Bencinski šestvaljnik je osnova priključnega hibrida (270 + 105 kW), stopnico višje je bencinski V8, (370 + električnih 16 kW), najvišje pa V12 v S 680 maybachu s 450 kW. Naslednje leto pripeljeta še AMG S63e s 450+150 kW moči (elektrika bo tu predvsem za boljše zmogljivosti) in šibkejši priključni hibrid z 200 kW bencinske moči in 105 kW električne pomoči.Pri cenah je omejitev navzgor seveda nebo, vse skupaj pa se začne pri 110 tisočakih za S350 d, daljša različica je štiri tisočake dražja, največ pa boste že v osnovi odšteli za S500 4matic, in sicer 136.900 evrov oziroma 140.900 evrov za daljšo različico.