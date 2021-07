Gigatovarne niso več znanstvena fantastika

V prispevku preberite:

O električnih avtomobilih in posebej njihovem bistvu, akumulatorju, je zadnje čase toliko novic kot že dolgo ne. O velikih načrtih in z njimi povezanih izzivih je na naša vprašanja tokrat odgovarjal Michel Adamič, magister fizike in doktorski študent v skupini za moderne baterijske sisteme na Kemijskem inštitutu, kjer sodeluje pri razvoju novih akumulatorjev. Ima dobrih sedem let izkušenj z električnimi vozili. Evropski načrti za proizvodnjo akumulatojev so orjaški, do leta 2030 naj bi zgradili kar 38 gigatovarn. Bo za vse to res dovolj potrebnih surovin? Z novejšimi akumulatorji, ki vsebujejo malo kobalta, je surovin za prihodnjih nekaj desetletij dovolj. Veliko večji problem je veriga preskrbe z njimi, ki gre zdaj večinoma čez Daljni vzhod. Tu se bo morala Evropa še zelo potruditi. Kako daleč je industrija v sodelovanju z znanostjo na poti razvoja akumulatorjev s trdnim elektrolitom? Zelo dobro vprašanje, na katero pa nihče ne pozna natančnega odgovora. Akumulatorji s trdnim elektrolitom so nerešen problem, pri katerem je še ogromno izzivov. Pri Toyoti so že za zelo bližnjo prihodnost napovedali prototip avtomobila z baterijo »solid-state«, medtem ko drugi niso tako optimistični. Pustimo se presenetiti.