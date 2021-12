Hitre polnilnice se množijo, a ne hitro

V prispevku preberite:

Verjetno vsaj v tem trenutku o nakupu električnega avtomobila ne bomo razmišljali, če nimamo možnosti polnjenja doma ali na delovnem mestu, kjer je vozilo običajno parkirano dlje časa in se lahko polni počasi. Prav tako bi se s takšnim vozilom marsikdaj odpravili tudi na daljšo pot, na kateri je treba baterijo vmes napolniti, večina pa si za to verjetno ne more ali ne želi privoščiti večurnega postanka. Za hitro in zelo hitro polnjenje v Evropi in tudi v Sloveniji že obstajajo možnosti, vendar pa evropsko panožno avtomobilsko združenje (Acea) opozarja, da jih je še vedno malo – po podatkih za leto 2020 je bila v Evropski uniji le ena od devetih električnih polnilnic hitra.

Kakšno je na tem področju stanje pri nas? Kdo so glavni igralci? Zakaj je takšno polnjenje dražje in kako vpliva na zdravje baterije?