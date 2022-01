Karavanski dizel stare šole v sodobni izvedbi

V prispevku preberite:

Karavan in dizelski pogon sta magični avtomobilski besedi, vendar sta vse bolj odrinjeni na rob avtomobilskega razvoja. Njuno vlogo prevzemajo športni terenci in električni pogon, toda če dizelski karavan na trg pošlje Mercedes-Benz, je to še vedno avtomobil, ki mora pritegniti pozornost. Električni pogon je pogosta tema, vendar gre razvoj vseeno naprej tudi pri tradicionalnih pogonih. Dizelski motorji so postali bistveno čistejši, prav tako je še naprej ugodna poraba. Pri testnem primerku dizelskega karavana razreda C pri Mercedes-Benzu je bila tako 5,8 litra na sto prevoženih kilometrov. A pozor, govorimo o avtomobilu, ki tehta 1,8 tone in v dolžino meri 4,75 metra.