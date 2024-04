Ko je bil odpoklic škandal

V nadaljevanju preberite:

Verjetno je tako, da so bili nekateri odpoklici bolj izpostavljeni v javnosti kot drugi, a soditi o tem za nazaj je težko. Vsekakor je bilo v preteklosti kar nekaj zelo odmevnih primerov. Bržkone je še vedno najbolj v spominu Volkswagnov Dieselgate, malce manj Takatine zračne blazine, bila so tudi Toyotina zatikajoča se pedala pa še kaj.

Volkswagnova afera je izbruhnila leta 2015, ko je podjetje priznalo, da so imeli v elektroniki dizelskih motorjev goljufivo programsko opremo, s katero so pretentali emisijske teste. Enajst milijonov avtomobilov so tako ali drugače popravljali po svetu, vse skupaj jih je do danes stalo okrog 35 milijard evrov, bila je množica odškodninskih tožb, tudi slovenska, vložena v Nemčiji, o kateri še vedno ni odločitve. Afera je prinesla postopen zaton dizelskega pogona v Evropi, Volkswagen je med prvimi stavil na električno prihodnost, ki pa se za zdaj kaže bolj težavna, kot so sprva mislili.