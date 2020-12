Ko v hladnem jutru obmolkne motor

Različna mnenja

Pri nizkih temperaturah se iz dizelskega goriva izločajo parafinski kristali.

Zimski dizel so toči od 16. novembra do konca februarja naslednjega leta.

Nizke temperature nas pri dizlu lahko presenetijo, če se malo vozimo.

Nekateri so za zimski dodatek, drugi ga odsvetujejo.

Ker je letošnje leto zaradi epidemije prineslo številne omejitve gibanja in s tem manj prevoženih kilometrov, obstaja možnost, da imate v posodi za gorivo še poletni dizel, ki ni odporen proti »zmrzovanju«. Dodajmo še, da do istega pojava pride tudi pri kurilnem olju. Kaj narediti v takšnem primeru, smo vprašali nekatere naftne trgovce, ki imajo bencinske servise na Slovenskem, kot tudi predstavnike avtomobilske znamke.Sogovorniki iz naftne industrije – naša vprašanja so romala na naslove družb MOL, OMV in Petrol – so nam v uvodu pojasnili, da strokovno ne govorimo o »zmrzovanju« dizelskega goriva, ampak predvsem o izločanju parafinskih kristalov. »Ko so poletni tipi goriv ali zimska dizelska goriva slabe kakovosti izpostavljena nizkim temperaturam, se molekule (predvsem parafini in biokomponente) od ostalega tekočega goriva ločijo v majhne trdne kristale, ki lahko zamašijo filtre za gorivo dizelskih avtomobilov,« razložijo v MOL in nadaljujejo: »Temperatura, pri kateri se začne ta postopek ločevanja, se imenuje Cloud Point (CP), ko dizel postane motnega videza namesto običajnega prozornega in svetlega. Temperatura, pri kateri pride do zamašitve filtrov, pa se imenuje točka filtrirnosti (CFPP – Cold Filter Pluging Point). Oba parametra sta opredeljena in izmerjena skladno z evropskim standardom EN590, zahteva za točko filtrirnosti CFPP (Cold Filter Pluging Point) je pa tudi zakonsko urejena in se spreminja glede na podnebje in sezono v državi.«Naši sogovorniki še povedo, da se sezona točenja zimskega dizelskega goriva v Sloveniji in v večini držav EU začne 16. novembra in traja do konca februarja prihodnjega leta. Takrat morajo bencinski servisi prodajati dizelsko gorivo, katerega točka filtrirnosti znaša vsaj –20 stopinj Celzija. To v praksi pomeni, da vozniki dizelskih vozil težav pri takšni temperaturi ne bi smeli imeti.Seveda gredo naftne družbe še korak naprej in izdelujejo še odpornejša in seveda dražja premijska dizelska goriva. Petrolov običajni Q Max diesel ima temperaturno odpornost pod –20 stopinj Celzija, njihov premijski Q Max iQ diesel pa pod –30 stopinj Celzija. V OMV pravijo, da njihov običajni dizel zdrži do –28 stopinj Celzija, premijski OMV MaxxMotion diesel pa kar do –40 stopinj Celzija. Tudi dizelsko gorivo, ki ga točijo na MOL bencinskih servisih ima pozimi temperaturno odpornost do –28 stopinj Celzija oziroma do –40 stopinj Celzija, če izberemo premijsko gorivo MOL EVO dizel plus.Nasveti naših sogovornikov, kaj storiti, če nas nizke temperature ujamejo s poletno recepturo dizelskega goriva, so si podobni. Če vemo, da imamo v posodi za gorivo poletni dizel, naši sogovorniki priporočajo, da ga čim prej porabimo in natočimo odpornejša premijska zimska goriva. O uporabi zimskega aditiva, ki bi preprečil izločanje parafinskih kristalov, pa so mnenja različna. Strokovnjaki MOL in OMV to početje odsvetujejo, v Petrolu pa priporočajo uporabo zimskega aditiva lastne blagovne znamke. A ob tem opozarjajo, da aditivi učinkujejo preventivno in jih moramo dodati, ko še ni prišlo do kristalizacije. Najbolje je to storiti med točenjem goriva, da se dobro premeša.Kadar pa nam dizelsko gorivo »zmrzne«, pa je po besedah, tehniškega svetovalca za znamke Peugeot, Citroën in DS edina rešitev topla garaža. O uporabi zimskega aditiva v gorivu pa pravi: »Skupina PSA sicer ne predvideva takih dodatkov, ker računamo, da bo gorivo pred zimo ustrezno pripravljeno, zato tudi nimamo v ponudbi ustreznih dodatkov. Menimo pa, da bi bilo za silo v redu, če se uporabi dodatek po nasvetu proizvajalca goriva.«