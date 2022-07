Kolesarske varnostne rešitve z zračno blazino

Kolesarjev je vse več, tudi nesreč, posebej nevarne so tiste, ko je poškodovana glava. Dve švedski družbi, Poc in Autoliv, sodelujeta pri razvijanju sistemov zračnih blazin, ki bi jih vgrajevali v kolesarske čelade za še večjo zaščito kolesarja ob padcu. Zadeva je šele v fazi razvoja. Drugačna rešitev z istim ciljem, večje varnosti glave, pa je že na trgu, takšen je ovratnik znamke Hövding,

Poc je uveljavljen proizvajalec športne opreme, najbolj znan po čeladah za športne aktivnosti, predvsem smučanje in kolesarstvo. Autoliv pa že vrsto let izdeluje zračne blazine in varnostne pasove za osebne avtomobile najbolj uveljavljenih svetovnih znamk. Zadnja leta je kolesarstvo v zahodnem svetu, tako v Evropi kot v ZDA, močno v vzponu, ta trend pospešujeta tako okoljska problematika kot krepitev rekreativne dejavnosti ter uporabe kolesa kot ekonomičnega prevoznega sredstva za vsakdanje potrebe.

V obeh podjetjih menijo, da bi bilo mogoče pri čeladah za kolesarje narediti velik korak naprej. Autoliv je v lastni študiji izračunal, da je več kot polovica uporabnikov cest, ki dobijo hude poškodbe, kolesarjev, pri njihovih poškodbah pa je delež hujših vse večji, v preteklem desetletju naj bi se povečal za skoraj četrtino. Pri težkih, celo nepopravljivih poškodbah so seveda najbolj nevarne poškodbe glave.

Zadeva je še v preizkusni fazi. Foto Autoliv-Poc

Poc in Autoliv sta za zdaj razvila študijski izdelek, preizkušali so ga na poskusnih lutkah pri različnih trkih. Če smo prav razumeli, so v takšni čeladi tri majhne blazine (na obeh straneh in na vrhu), ki se aktivirajo v primeru trka in imajo začetno vlogo absorpcije energije, potem s svojimi lastnostmi še vedno lahko pomaga tudi sama čelada. Snovalci pravijo, da je mogoče pri prometni nesreči kolesarja, ki vozi s hitrostjo 20 kilometrov na uro, s takšno rešitvijo tveganje za poškodbe glave zmanjšati z 80 na 30 odstotkov.

Vse to so seveda šele lastne ocene, a kot navajajo, bodo preizkušanje in razvoj nadaljevali, cilj je pripraviti rešitev, primerno za prodajo na trgu. Kot pravijo, jih k temu spodbujajo spremembe na področju urbane mobilnosti, ko je v prometu vse več koles in električnih koles, njihova dognanja pa da bi bila lahko dolgoročno zanimiva tudi za druge udeležence v prometu, na primer za voznike koles z motorjem, motociklov in drugih rešitev v mikromobilnosti.

Omenili so še, da takšna čelada ne bo smela biti pretežka in bo morala imeti privlačen dizajn, po katerem je Poc sicer dobro znan, njegovi izdelki sodijo v nekakšen premijski razred na področju čelad.

Zračna blazina za zaščito kolesarja znamke Hövding Foto Hövding

Tokratno prizadevanje, da bi tudi kolesarja tako ali drugače varovala zračna blazina, ni prvo. Že doslej je bila na trgu rešitev prav tako švedskega proizvajalca Hövding. Kot pravijo, "gre za najbolj varno čelado na svetu, ki ni čelada". Rešitev je namreč pripravljena kot ovratnik, ki ga ima kolesar okoli vratu, velikost je mogoče prilagoditi. V primeru padca se iz njega odpre zračna blazina, ki povsem zaščiti glavo kolesarja. Takšna rešitev stane dobrih 300 evrov in jo je po uporabi mogoče znova napolniti in deluje znova.

Kot smo že pisali, pa je lani jeseni nemški proizvajalec Evoc prikazal kolesarski nahrbtnik z zračno blazino, ki se aktivira, ko elektronika zazna nenavadno premikanje kolesa (beri padec), in poleg čelade dodatno zavaruje kolesarja. Rešitev ni poceni in bo stala 1100 evrov, na trg pa bo prišla v začetku prihodnjega leta.