Kolo je lahko prevozno sredstvo tudi za tovor

Kolesa so po svetu in posebej v Evropi v zagonu, povpraševanje se med virusno krizo še krepi. Kolesarskih smeri v smislu izdelkov je danes veliko, ena malih niš, ki je ponekod v Evropi v vzponu, pa so dostavna ali bolje tovorna kolesa. V nekaterih državah, kot je Nemčija, dosegajo že konkretne števillke, pogosto je njihov cilj vsaj delno nadomeščanje kombijevske dostave do končnega kupca. Pri nas jih (še) ni prav veliko, poskušali smo ugotoviti, kje so razlogi.