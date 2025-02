Konec za več alternativnih novincev

V nadaljevanju preberite:

Nedavna vest, da je omagal še zelo nov proizvajalec alternativno gnanih tovornjakov Nikola, verjetno ni veliko presenečenje, če vemo, da je imelo podjetje kmalu po začetku nastopanja kar precejšen škandal in se nikoli ni dobro zagnalo. Če pa vemo, da je njihov neuspeh le eden v vrsti podobnih dogodkov zahodnih proizvajalcev električnih vozil, ki so hoteli biti »druga, tretja ... Tesla«, vse skupaj priča, kako težko je na novo in z novimi pogoni uspeti v avtomobilski industriji.