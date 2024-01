Kupejevska limuzina iz družine ID

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

ID.7 je najnovejši in malce drugačen član Volkswagnove električne posadke. Hoče biti bolj prestižen. Po ceni najmanj 54 tisoč evrov letos računa na 150 do 200 slovenskih kupcev.

Spredaj je podoben preostalim članom družine, od strani je precej bolj eleganten, to velja tudi za kupejevsko usločen zadek, zadnje steklo je zelo položeno. Znotraj smo pri medosni razdalji skoraj tri metre v zelo prostorni kabini, avto je sicer dolg nekaj manj kot pet metrov (496 cm). Pa na pogled ne deluje tako zelo velik. Kar konkreten, čeprav malce plitev, je prtljažnik, vanj gre v osnovi 532 litrov tovora, seveda je povečljiv. Zadnja klop se deli (le) v razmerju 60/40, ima pa zato odprtino za daljše predmete.

Notranjost zaznamuje velik sredinski zaslon, bolj kot informacijski sistem prepričata res udobna sedeža. FOTO: Gašper Boncelj

Za volanom je v primerjavi z drugimi člani skupine ID kar nekaj sprememb, prav tako v upravljanju menije večopravilnega sistema na velikem sredinskem zaslonu. Ta je bolj logičen kot v manjših električnih modelih. Osvetlili so drsnika za uravnavanje temperature in jakosti zvoka, vseeno škoda, da ni zanju kakega kolesca.

Sprednja sedeža sta res udobna, mehka, a z dobrim stranskim oprijemom, to gre kar skupaj z udobnim, a hkrati čvrstim podvozjem.

V primerjavi z dosedanjimi modeli družine ID ima izboljšan električni motor, tudi menjalnik in elektroniko, pogon, speljan na zadnji kolesni par, naj bi bil za petino bolj učinkovit. Njegova moč je sicer 210 kW, navor znaša kar 545 Nm, avtomobilu omogoča, da z mesta do hitrosti 100 km/h pospeši v 6,5 sekunde, največja je omejena na 180 km/h. Dodajmo, da ta posodobljeni pogon vgrajujejo tudi v novo škodo enyaq, prav tako ga dobita volkswagna ID.4 in ID.5.

Novinec stane najmanj 54 tisoč evrov. FOTO: Gašper Boncelj

Dolg je skoraj pet metrov, vendar ne deluje tako velik. FOTO: Gašper Boncelj

Uvodoma ima ID.7 baterijo z zmogljivostjo 77 kWh. Na tokratni prvi preizkušnji, ko je bila zunanja temperatura nekaj stopinj pod ničlo, je pri kombinirani vožnji (nekaj avtoceste, nekaj magistralne) iz Ljubljane na Gorenjsko potovalni računalnik prikazoval porabo 24 kWh na sto kilometrov, pozneje, ko je bilo malce topleje, je v povratni smeri kazal 19 kWh/100 km. Verjamemo, da je spomladi bolje, ampak zdaj je zima in v tem času doseg ni posebej velik.

Baterija se polni na različne načine, najhitreje z enosmernim tokom z močjo do 170 kW.

Kar zadeva udobje in varnost, je ID.7 bogato opremljen, ima veliko asistenčnih varnostih sistemov, nova sta zaznavanje prisotnosti otrok in opozorilo pri izstopanju na voznikovi strani.

Vstopna cena novinca je 54 tisoč evrov, za tisočaka več se dobi bogatejši akcijski opremski paket.

Za zdaj je ID.7 le limuzina, proti koncu leta pride na trg še karavanska izvedba. Sam bi si za kako spolzko zimsko situacijo želel še štirikolesno, ki bo prav tako v drugem delu leta na voljo v različici GTX. Takrat se obeta še izvedenka z nekoliko zmogljivejšo baterijo. Volkswagen ID.7 izdelujejo v Emdnu v Nemčiji. Letos pri nas pričakujejo od 150 do 200 kupcev.