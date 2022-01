Kupiti zdaj, saj je življenje lahko kratko

V nadaljevanju preberite:

Če smo v zadnjem času pogosto pisali o pomankanju avtomobilov, pa je bilo lansko leto zelo drugačno na področju dragih modelov, ki jih v nasprotju s plebejsko pločevino očitno ni primanjkovalo. Začnimo z morda najbolj luksuzno znamko sploh: britanski rolls-royce je lani našel skoraj 5600 kupcev, kar je bilo 49 odstotkov več kot v letu 2020 in največ doslej. Dobro so prodajali tako SUV-model cullinan kot novo generacijo klasične limuzine ghost. Njihov šef Torsten Müller-Ötvös je v uradnem sporočilu pohvalil vse zaposlene in poudaril, da so dosegali rast po vsem svetu. Za Financial Times je dal še nekaj svojskih izjav. Po njegovem so se zelo borili za polprevodnike pri matični družbi BMW, a s tem le imeli manj težav, ker imajo pač količinsko manj avtomobilov. Mislimo si, da so le imeli kak privilegij, saj je tak avtomobil na enoto pač bolj donosen od kakšnega bolj množičnega. Müller-Ötvös je še dodal, da je k dobri prodaji prispevala tudi zdravstvena kriza, češ da je kar veliko strank razmišljalo, da je treba živeti zdaj, in ne prelagati nakupa na poznejši čas – saj je življenje lahko kratko.