Legenda bo živahno živela naprej

Zgodovinsko gledano je monster eden ključnih gradnikov danes močnega imena in kulta Ducati. K znamki ni pripeljal le novih kupcev, z monstrom so ljudje vstopili v družino ducatistov. In vemo, kako je z družino. Še posebej italijansko. Mama je na prvem mestu in ta je rekla, da mora monster končno odrasti, se posloviti od muhastega mladostniškega značaja. Ker da so na trgu zdaj drugačni ducatisti. Aja, mama je v bistvu frau mama Audi.

Še vedno so tu dramatičen zvok, silovito podajanje moči in izjemen občutek za oblikovanje detajlov. Tudi plastičnih, ki jih žal ne manjka. FOTO: Andrej Brglez

ℹDucati monster+ Zastopnik: AS Domžale Cena: 12.690 evrov

Pri Ducatiju niso monstra le temeljito tehnično prenovili, ampak so s spremembami posegli v njegov najbolj občutljivi, celo mistični del. V okvir. Kako in zakaj je ta nastal v taki obliki ter kako je prišlo do odločitve, da ga ne bodo poskušali očem skriti, ampak ga bodo prav pokazali, s tem pa so povzročili pravo prodajno revolucijo in tako pred skorajšnjim propadom rešili podjetje, je zgodba za kdaj drugič. Kakorkoli že, danes je na pohodu novi monster, ki se je od te najbolj prepoznavne oblikovalske poteze poslovil. V tovarni pravijo, da razlog za spremembo ni v nuji, ampak v negovanju monstrove tradicije, ki motor že od samega začetka gradi s temeljnega izhodišča, da sta na prvem mestu oblikovna čistost in vozniška enostavnost ali bolje zabava. To tovarniško sporočilo se kljub vsemu bere kot spodletel marketinški salto, s čimer poskušajo morebitne očitke na trgu preprečiti tako, da slabo novico postavijo v prvi plan in jo hkrati še relativizirajo.

Meni ponuja veliko podatkov. FOTO: Andrej Brglez

Izvorni monster, skupaj z rešitvijo okvirja, se je rodil v stiski in nuji, tokrat so razmere drugačne. Monster je po novem občutno lažji, kar je vsekakor zelo potreboval, hkrati se je vizualno in tehnično zlil z drugo hišno družbo, kar je bilo s stališča proizvodnih stroškov vsekakor dobrodošlo. Še posebej prednji del okvirja, ki je aluminijast in izdelan po kalupu tistega na modelu panigale V4, je zdaj kar 60 odstotkov lažji od legendarne cevaste kletke v predhodniku. Shujševalna kura je dosegla tudi druge dele. Lažji je zadnji del okvirja, platišča so lažja za 1,7 kg, nihajna roka za 1,6 kg in še bi lahko naštevali, potegnjeno pod črto tehtnica zdaj pokaže kar 18 kilogramov manj kot pri monstru 821. In 18 kilogramov se še kako pozna! Monster ni bil še nikoli tako lahkotno gibek. In da ne bo pomote, že prej je bil, ampak zdaj je to čisto drug monster. Tudi zato, ker je zelo udoben sedež postavljen ugodno nizko (800 do 820 mm, z dodatkom pa ga je mogoče spustiti tudi do višine 775 mm), lok posode za gorivo ostaja klasično visoko, lega krmila pa je vozniku po novem precej bliže, kar spremeni položaj sedenja v bolj pokončno lego.

Monster ni bil še nikoli tako lahkotno gibek. FOTO: Andrej Brglez

ℹTehnični podatki Motor: testastretta, 937 cm3, dvovaljni, štiritaktni Prenos moči: 6-stopenjski menjalnik Moč: 111 KM (82 kW) pri 9250 vrt./min. Navor: 93 Nm pri 6500 vrt./min. Zavore: spredaj 2 x kolut 320 mm, zadaj 1 x 245 mm kolut, ABS Pnevmatike: spredaj 120/70 ZR 17, zadaj 180/55 ZR 17 Okvir: aluminijasti Vzmetenje: spredaj obrnjene teleskopske vilice KYB, fi 43, zadaj enojni blažilnik, nihajka Višina: 820 mm (opcija 800 ali 775 mm) Teža s tekočinami: 188 kg Medosna razdalja: 1474 mm Posoda za gorivo: 14 litrov

Poslovil se je legendarni cevni okvir, prišel je nov. FOTO: Andrej Brglez

Po novem je mogoče zdaj krmilo potisniti veliko globlje do skrajnih leg, zaradi česar je postal monster na mestu veliko bolj gibek. Druga ključna novost je agregat in menedžment distribucije moči. To ni le nova pesem, to je nov hit, o tem ni nobenega dvoma. Všeč bo vsem, ki jim je bilo s prejšnjimi monstri, kljub vsej ljubezni do tresljajev in eksplozivnega vleka, tako življenje vsaj sem pa tja nekoliko prenaporno. Monster poganja agregat testastretta 937 ccm v obliki črke L z desmodromsko porazdelitvijo, ki ima še vedno vse, kar mora monster imeti. Vibracije so tu, zvok je tu in vsekakor so tu tudi vesoljski pospeški. A vse skupaj v veliko bolj demokratični obliki.

Večja moč, bistveno manjša teža, izdatno povečano udobje in vodljivost so spremembe, ki jih je monster, kljub dolžni glorifikaciji predhodnikov, nedvomno potreboval. FOTO: Andrej Brglez

S takim monstrom lahko brez večjih ločitvenih travm živi tudi kakšen voznik, ki bi po ločitvi od primerljivega razreda honde ali yamahe iskal nove, bolj razburljive dogodivščine v dvoje. V primerjavi s prejšnjim agregatom v 821 so zdaj večji tako prostornina kot moč in navor. Zmore 111 KM pri 9250 vrtljajih na minuto ter navor 9,5 Nm pri samo 6500 vrtljajih na minuto. Ko temu dodamo še občutno manjšo težo, manjšo medosno razdaljo, bolj civilizirano podajanje moči in bolj pokončno sedenje, lahko mirno rečemo, da je to povsem nov monster za povsem nove ducatiste. Legendo so znali na pravih mestih spremeniti ali pa vsaj temeljito pomladiti, da je ostalo tisto, kar mora: dramatičen zvok, seksi postava in brutalna moč. Dodali so danes bistveno, lahkotnost bivanja s takim karakterjem. Tako zelo, da je postal monster primeren partner tudi za vsakodnevne mestno-službene poti.

Lažji, tehnično naprednejši. Okvir je mrtev, naj živi okvir! FOTO: Andrej Brglez

Na vijugastih regionalnih cestah vozniku ponudi bogat meni najboljših slaščic za vožnjo skozi ovinke. Ko temu dodamo še resnično bogat nabor odlično delujočih asistenčnih sistemov in ceno 12.690 evrov, je jasno, da bo legenda zelo živahno živela naprej.