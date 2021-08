Legendarni lamborghini v poskusu sodobne izvedbe

S podobo so se poklonili legendarnemu modelu (v ozadju), a mu ne manjka niti sodobnih linij. FOTO: Lamborghini

Notranjost v divje športni rdeči barvi. FOTO: Lamborghini

Novega countacha poganja zadaj vzdolžno nameščeni 12-valjni bencinski motor, ima pa še električno pomoč. FOTO: Lamborghini

Rekordno polletje

Ne vemo sicer, koliko pod črto prispeva k poslovanju matičnega koncerna Volkswagna, a vsaj kar zadeva količinsko prodajo, Lamborghiniju ne gre slabo. Nasprotno, v prvi polovici tega leta so kupcem po svetu dobavili 4852 avtomobilov, kar je bilo za 37 odstotkov več kot v prvi polovici lanskega leta, pa tudi za 7 odstotkov več glede na leto 2019, ko še ni bilo virusne krize. Najbolje se je prodajal model športnega terenca urus (skoraj 2800 primerkov), sledi huracan in nato z manjšimi številkami aventador. Podjetje bo v (nujno) elektrifikacijo svojih modelov do leta 2024 vložilo poldrugo milijardo evrov. Najprej naj bi bil leta 2023 pripravljen priključnohibridni naslednik aventadorja, leto kasneje pa popolnoma električna štirisedežna limuzina.

Lamborghini countach bo kot reinkarnacija nekdanjega modela pripravljen v omejeni seriji 112 primerkov. Cena je 2 milijona evrov. FOTO: Lamborghini

Countach je bil eden slavnih modelov slovite italijanske znamke iz Sant'Agate Bolognese, in čeprav pri Lamborghiniju nekdanjih modelov načeloma ne oživljajo, se je tokrat le zgodilo drugače. Countach je pripravljen na novo, s podobo, ki naj bi vsaj po mnenju podjetja priklicala prednika, s še vedno bolj ali manj klasičnim pogonom in v omejeni seriji 112 primerkov po ceni 2 milijona evrov.Lamborghini countach je bil avtomobil v znamenju bencinske norosti osemdesetih let prejšnjega stoletja. Pri obliki je bilo videti veliko nasprotij, ni bil niti malo praktičen, a zelo zmogljiv, fenomenalno vozen in močno zaželen. »Bil je vulgaren, notorično ekscentričen in funkcionalno invaliden. Z njim je bil vsak vzvrat­ni pomik pri parkiranju misija nemogoče. Toda naslednik slovite miure je bil z divjo podobo in eks­tremnimi zmogljivostmi – v prvi izvedbi je potegnil do magičnih 280 km/h – eden najbolj zaželenih športnikov svojega časa,« je zapisal naš kolega Bruno Kuzmin, ko ga je predstavljal v seriji novodobnih legend.Tako kot predhodnika miuro ga je oblikoval Marcelo Gandini iz oblikovalske hiše Bertone – po mnenju našega oblikovalcaje Gandini eden največjih avtomobilskih dizajnerjev sploh.V nasprotju z večino lamborghinijev countach imena ni dobil po kakem biku, ampak naj bi bilo izviralo iz piemontskega narečja, ki ga je govoril eden od sodelavcev, ko so avtomobil pripravljali za razstavo v Ženevi, in naj bi zvenelo dobro. Skoraj dva tisoč countachov so izdelali med letoma 1973 in 1990, še danes so čislani med zbiratelji.Da so ga leta 2021 pripravili na novo, je manjše presenečenje. Dolgoletni šef znamke– pod njegovim vodstvom so jo, potem ko je leta 1998 prišla pod okrilje koncerna Volkswagen, po uspešnosti dvignili na rekordno raven – menda ni hotel niti slišati o retro modelih in oživljanjem nečesa iz zgodovine. Treba je gledati v prihodnost, ne v vzvratni ogledali, je menil. Potem je prevzel druge naloge v okviru koncerna, ko pa se je nedavno vrnil na nekdanji položaj, je našel že skoraj pripravljenega novega (oživljenega) countacha, zasnovanega pod vodstvom. Kot piše Autocar, Winkelmann, ko ga je videl, pač ni mogel reči ne.Nedavno so ga razkrili na festivalu športnih avtomobilov v Quailu v Ameriki, ob 50. obletnici prvega countacha. Oblika naj bi bila pozdrav legendi, čeprav je morda blizu aktualni oblikovalski šoli in bo kdo rekel, da jim klasičnega countacha pač ni uspelo povsem oživiti. Kakorkoli, v pogonskem smislu za njegove sposobnosti skrbi 12-valjni atmosferski bencinski agregat s prostornino 6,5 litra, a v duhu časa vendarle ima nekaj pomoči elektrike, kar mu skupaj prinese moč več kot 800 konjev. Z mesta do 100 km/h pospeši v 2,8 sekunde, največja hitrost je 355 km/h. Kako blizu imate kako dirkališče, da bi lahko to približno varno preizkusili, je drugo vprašanje. Še vedno ima v imenu oznako LP, kar je kratica za longitudinale posteriore (vzdolžno zadaj) za postavitev motorja, pogon pa je tokrat speljan na vsa štiri kolesa.Pri gradnji so uporabili veliko ogljikovih vlaken, da bi imel čim večjo vzvojno čvrstost in ne bi bil pretežek. Njegova masa je sicer 1595 kilogramov. Vozi na 20-palčnih (spredaj) in 21-palčnih platiščih (zadaj), z ogromnimi keramičnimi zavorami, 487 cm dolgi in 210 cm široki športnik je zelo nizek (114 cm), izstopajo veliki zračniki.Kabina, v katero se vstopa skozi par dvižnih vrat, je v predstavitvenem avtu vsa v rdečem, precej v slogu drugih sodobnih lamborghinijev, menda pa je precej unikaten večopravilni sredinski zaslon, kjer na primer s pritiskom na meni »stile« ugledate prikaz oblikovalske filozofije pri snovanju …Prve nove countache bodo po vrtoglavi ceni 2 milijona evrov začeli dobavljati prihodnje leto, menda 112 kupcem, kar je številka oznake prvega projekta. Ta igra omejenih serij superavtomobilov se očitno splača, ne le pri Lamborghiniju, podobno pri Ferrariju, Astonu Martinu, Bugattiju, če hočete, tudi pri Rimcu, Pininfarini, pa še kakem povsem novem tekmecu.