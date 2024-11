Močne vonjave in brizganje olja v novem avtomobilu

Na Kitajskem so lani proizvedli kar 30 milijonov avtomobilov, kar marsikateremu podjetju prinaša velike dobičke, a tudi težave. Za boljšo prepoznavnost se proizvajalci borijo na različne načine. Pri znamki Zeekr promovirajo celo možnost kuhanja v avtomobilu.

Vse se je začelo z videoposnetkom. Yang Dacheng, podpredsednik podjetja Zeekr, ki spada pod okrilje Geelyja, je objavil posnetek, kako si s prijatelji v novem modelu zeekr mix pripravljajo hotpot, vroči lonec. Druščina najprej obrne prednje sedeže proti zadnjim, vmes si postavijo raztegljivo mizico in električni kuhalnik ter si privoščijo to jed z vampi, hrustljavo svinjino, zelenjavo in več vrstami omak.

Pri tem tradicionalnem načinu priprave hrane niso pomembne samo sestavine, temveč je bistvo v ohranjanju vročine za kuho. Hotpota namreč ne pripravlja kuhar, ampak ljudje, ki hrano tudi pojedo. Med pripravo sedijo okoli lonca in v jušno osnovo dodajajo različna živila, meso, ribe, zelenjavo, žita, gobe, krompir … Jed je na Kitajskem priljubljena predvsem pri druženju več ljudi, še posebno v pokrajini Sečuan, a jo pripravljajo po vsej državi.

Pripravljanj jedi v kabini avtomobila FOTO: Weibo

Yang Dacheng je z videoposnetkom hotel pokazati, kako uporaben je električni enoprostorec zeeker mix in kako dobro deluje prezračevalni sistem. Avtomobil je bil med bolj opaznimi že aprila na pekinškem avtomobilskem salonu. Dva nasprotna sedeža je možno povezati, da nastane udoben ležalnik, poleg kuhanja pa so prikazovali, kako se lahko potniki v mixu kratkočasijo s kitajsko tradicionalno namizno igro madžong.

Ker je na Kitajskem veliko kupcev novih avtomobilov, pri čemer so ti precej mlajši kot v Evropi in ZDA, proizvajalci nagovarjajo potrošnike na različne načine. Poudarek je na doživetjih, manj na tehničnih podatkih o motorju. Vse bolj standardizirano je, da imajo večji avtomobili celo hladilnik, pomembni so napredni infozabavni vmesniki, veliko pozornost namenjajo tudi sedežem. Avtomobili morajo biti primerni za popoldanski počitek, ki si ga privošči veliko Kitajcev.

V njem lahko vadite jogo. FOTO: Zeekr

Toda videoposnetek vročega lonca v avtomobilu je vzbudil mešane odzive. Na Kitajskem imajo polno družbenih omrežij, na katerih uporabniki med drugim ocenjujejo proizvode. Tako je nekdo zapisal: »Kdo je prišel na to čudno idejo, da bi jedel hotpot v avtomobilu? Uporabite zdravo pamet – ali bi ga dejansko kuhali v svojem avtomobilu? Kako bi odstranili vonj in preprečili brizganje olja?« Podobno je pisalo v nekem drugem komentarju: »Sam ne bi dovolil niti, da bi kdo kadil v mojem avtu, kaj šele kuhal hotpot. Vonj bi prežel vse in vsakemu lastniku bi bilo žal, če bi olje brizgalo po notranjosti.«

Oba komentatorja namigujeta na »stranske učinke« priprave te jedi. Vonj je precej močan, poleg tega iz lonca rado brizga, zato imajo v restavraciji ljudje na sebi kar plastični predpasnik, da si zaščitijo oblačila.

Spletnih odzivov je bilo toliko, da Yang Dacheng ni mogel ostati tiho. »Prvoten namen je bil predstaviti različne scenarije, kako vse je mogoče uporabiti model zeekr mix. Nisem pričakoval, da bo to sprožilo tako razpravo.«

Še enkrat je poudaril, da ima avtomobil zelo napreden zračni filter, ki naj bi uspešno izničil vonjave pri kuhanju hrane, a potem je znova poslušal, da se avtomobilski proizvajalci osredotočajo na stvari, ki v avtomobilu sploh niso bistvene.

Tržniki bi verjetno pristavili, da je vsaka kritika dobrodošla, saj to pomeni, da se o izdelku veliko govori, o čemer priča tudi viralnost videoposnetka. V samo nekaj dneh si ga je ogledalo več kot milijon ljudi.

V dolžino meri 4,68 metra. FOTO: Zeekr

Toda isti avtomobil so ocenjevali tudi drugje po svetu. Na ameriškem portalu InsideEVs so denimo zapisali, da je model zeekr mix vse tisto, za kar smo si na zahodu želeli, da bi bil volkswagen ID.buzz, pa žal ni. Poudarili so še, da ima MIX kar 422 konjskih moči in ugodno začetno ceno, 36.300 evrov (279.900 juanov).