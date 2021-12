Motocikli so se po prisilnem premoru le postavili na ogled

V prispevku preberite:

Ljubitelji motociklov in širša javnost smo končno, po letu premora zaradi epidemije, spet imeli možnost v živo doživeti enega pomembnejših salonov motociklov na stari celini pa tudi v svetu – milanski sejem EICMA. In da, vredno je bilo počakati, saj je bilo spet predstavljenih kar nekaj pomembnih novosti. Tokratni 78. salon motociklov je potekal pod strogimi omejitvami za vse, tako za razstavljavce kot novinarje in obiskovalce. Verjetno se ga zaradi tega kakšna tovarna motociklov ali sorodne dejavnosti ni udeležila, za celotno industrijo je namreč zelo naporno in slabo leto 2020 pa tudi iztekajoče se ni bilo ravno postlano z rožicami. Ampak svet se počasi zaganja naprej in tudi na tem salonu je bilo čutiti veliko optimizma. Zato tudi njegov slogan »Prihodnost se danes znova odpira« povzema željo vseh po novih, lepših časih. Glede na pokazano bo to kar držalo.

Katere so bile najpomembnejše novosti? Kateri so glavni trendi? Kaj so pripravili Evropejci, kaj Japonci in drugi tekmeci iz Azije? Kako je z električnim pogonom?