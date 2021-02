Motoristi, pozor, obvezno cepljenje proti spomladanskemu motovirusu

V prispevku preberite:

V Sloveniji štejemo, da traja motoristična sezona praviloma od aprila in do oktobra, skoraj polovica prometnih nesreč motoristov pa se zgodi v poletnih mesecih. Telesno in vozniško ogrevanje po zimskem počitku je motoristom očitno bolj ali manj blizu. Kasneje, ko se temperatura zraka dvigne, oprijem pnevmatike izboljša, ko se vrne dobri stari občutek obvladovanja motocikla in tudi zahtevnejših vozniških situacij, pa motoristi ritem ali bolje hitrost vožnje postopoma povečujemo. V zadnjih letih opažamo podaljševanje motociklistične sezone, kar po eni strani pripisujemo pogostejšim in daljšim obdobjem milih in suhih zim in po drugi vedno bolj kakovostnim motorističnim zaščitnim oblačilom, ki nas odlično varujejo tudi pri nizkih temperaturah. Dodati velja še sodobne pnevmatike, ki z vedno bolj izpopolnjeno mešanico gumene zmesi in dizajna tekalne površine zmorejo ponuditi boljši oprijem v širšem spektru vozniških vremenskih razmer.

Če smo ob začetku leta previdni in sredi vročega poletja suvereno hitri, pa znamo biti v zadnjih lepih jesenskih dneh tudi objestni. Pogosteje pretiravamo.



Spomladi so ceste prašne in umazane

V Sloveniji traja motoristična sezona praviloma od aprila do oktobra.

Nujno je telesno in vozniško ogrevanje po zimskem počitku.

Spomladi je treba biti pozoren na svetleče se, prašne in spolzke dele cestišča.



Pozornost je treba ohraniti vso sezono

Teorija, da bo lepo vreme odpihnilo pandemijo, je grdo izigrala vse, ki so upali ali verjeli vanjo. Imamo pa po drugi strani tako imenovani motovirus, ki je stoodstotno zanesljiv in vsako pomlad zleze pod kožo enkrat več, drugič manj motoristom.Tisti, ki se motorističnega virusa nalezejo, se začnejo hitro tlačiti v topla oblačila in takoj zaženejo motor, da čim prej odpeljejo otvoritveno vožnjo sezone 2021. Tokrat velja opozoriti, da se je sproščanje ukrepov pri prehajanju meja občin in statističnih regij nepričakovano lepo ujelo s prvimi pomladnimi dnevi. Meteorološko gledano so ti nemara res prišli prezgodaj, a nova realnost tokrat ni zgolj v vse pogostejših razkorakih med koledarskimi pričakovanji in dejanskim vremenom, ampak tudi v tem, da so motoristi, tako kot vsi drugi, pretekle mesece večinoma čepeli doma. Ob prvih sončnih koncih tedna pa nanje ni prežala le naša skupna drzna in pregrešna misel, da bi se odpeljali res nepredstavljivo daleč stran od domačega ognjišča. Do koder seže oko, celo v drugo občino ali pa morda kar v drugo regijo!Motoristom se je ob tej misli utrnila še ena ideja, da bi ta redki in po novem zelo cenjeni pobeg izvedli kar z motorjem. Težko bi bilo lepše. V Sloveniji štejemo, da traja motoristična sezona praviloma od aprila in do oktobra, skoraj polovica prometnih nesreč motoristov pa se zgodi v poletnih mesecih. Telesno in vozniško ogrevanje po zimskem počitku je motoristom očitno bolj ali manj blizu. Kasneje, ko se temperatura zraka dvigne, oprijem pnevmatike izboljša, ko se vrne dobri stari občutek obvladovanja motocikla in tudi zahtevnejših vozniških situacij, pa motoristi ritem ali bolje hitrost vožnje postopoma povečujemo. V zadnjih letih opažamo podaljševanje motociklistične sezone, kar po eni strani pripisujemo pogostejšim in daljšim obdobjem milih in suhih zim in po drugi vedno bolj kakovostnim motorističnim zaščitnim oblačilom, ki nas odlično varujejo tudi pri nizkih temperaturah. Dodati velja še sodobne pnevmatike, ki z vedno bolj izpopolnjeno mešanico gumene zmesi in dizajna tekalne površine zmorejo ponuditi boljši oprijem v širšem spektru vozniških vremenskih razmer.Vse našteto je v vozniškem smislu zelo dobrodošlo, saj krajša čas popolnega vozniškega spanja, hkrati pa ostri vozniške čute, ki morajo biti v takih vozniških razmerah še veliko bolj na preži kot sicer. Motoristi vemo, da so spomladi ceste prašne in umazane, da je asfalt hladen in spolzek, da sta na cestišču pesek in zemlja, da torej drsi in da velja biti zato še previdnejši. To so vozniške varovalke. Čim več jih motorist ima, tem več možnosti je, da bo vozniški krog sklenil tam, kjer ga je začel, torej doma.Večja težava je drugje. Pogosto se ne moremo upreti nemirni želji po tem, da bi motocikel v ovinku končno spet nagnili tako in toliko, kot smo ga konec preteklega leta. Takrat, ko smo bili v vožnji najbolj suvereni. Mimogrede, če smo ob začetku leta previdni in sredi vročega poletja suvereno hitri, pa znamo biti v zadnjih lepih jesenskih dneh tudi objestni. Pogosteje pretiravamo. Podobno kot pri smučanju, ko se pozno popoldne zadnjič spustimo po progi. Samo zato, ker je to zadnji spust danes, ta teden ali to sezono, pritisnemo še malo bolj. Največkrat se izide, a zakaj bi lep smučarski dan ali pa lepo motoristično sezono končali z nesmiselnim tveganjem?Pa še to, z motorističnega zornega kota je to, da živimo v geografskem pasu, ki kljub vidnim vremenskim spremembam še vedno postreže z izrazito ločenimi letnimi časi, lepa dodana vrednost, ki močno obogati naše vozniške sposobnosti. Naš vozniški kapital je občutno večji kot tam, kjer takih razlik v letnih časih nimajo. Si predstavljate, kako monotono je motoristično življenje na Kubi ali Floridi? Za pravega motorista so taki kraji čisto precenjeni.