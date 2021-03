Motoristi z daljšim stažem se pogosto precenjujejo

S pomladjo je na cestah vse več motoristov, še vedno smo na tem področju sezonska dežela, kar prinaša posebne značilnosti. Naš sogovornik je bil Vojko Safran z AMZS, inštruktor varne vožnje in vodja programov za motoriste v centru varne vožnje na Vranskem.

Kakšna je danes pri nas raven varnosti motociklistov v primerjavi z desetletjem ali dvema nazaj? Kultura vožnje med motoristi se izboljšuje, prav tako prometna varnost. Večina jih spoštuje cestnoprometne predpise in zgledno uporabljajo motoristično opremo. Motoristi si kupujejo motorna kolesa zato, da pobegnejo od vsakdanje enoličnosti, se družijo, spoznavajo nove kraje, se sprostijo in začutijo lepote narave. Vedno manj je torej razširjeno mišljenje, da je motor dirkalni stroj. Tudi vse večje zanimanje za tečaje varne vožnje dokazuje, da se mnogi zavedajo svoje ranljivosti in z udeležbo na tečaju investirajo v svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Velikokrat dobimo odzive tečajnikov, da so jim veščine, ki so jih usvojili na našem poligonu, rešile življenje, ko so se znašli v kritični situaciji. Žal pa so tudi taki motoristi, ki mislijo, da zanje pravila ne veljajo, in mečejo slabo luč še na druge.