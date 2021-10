Na jesenski izlet tudi z električnim avtom

Ste razmišljali, da bi se odpravili na izlet z električnim jeklenim konjičkom? Ti so postali zelo dobra alternativa klasičnim avtomobilom, zato jih vse več ljudi uporablja za vsakdanje potrebe. Zaradi široke mreže električne polnilne infrastrukture pa je jesenski izlet lahko zelo prijetno in preprosto doživetje.



Ste vikend vozniki ali vozite dolge razdalje? Na e-polnilnice se lahko zanesete



Včasih je veljalo, da so se potovanja z električnim avtomobilom lahko sprevrgla tudi v neprijetno izkušnjo, če nisi našel ustrezne polnilnice, če do prihoda na polnilno mesto nisi vedel, ali je prosto, in podobno. Danes je tehnologija zelo napredovala, zato je uporaba električnih avtomobilov enostavnejša. Trajnostna mobilnost se intenzivno razvija, tudi zaradi zavez Evropske unije, ki želi do leta 2030 zmanjšati svoje izpuste za 40 odstotkov. To v praksi pomeni spremembe v strukturi osebnih vozil, med njimi je treba zagotoviti vsaj 17 % električnih ali hibridnih jeklenih konjičkov.



Temu sledijo tudi v Petrolu, kjer razvijajo mrežo javnih e-polnilnic v Sloveniji, ki trenutno šteje 228 polnilnic. Do leta 2025 imajo ambiciozno začrtano strategijo, saj želijo imeti v upravljanju več kot 1.500 polnilnic. To bo uporabnikom omogočalo zanesljivo in brezskrbno izkušnjo polnjenja, saj bodo namestili različne tipe polnilnic – od ultra hitrih in hitrih do AC običajnih polnilnic na različnih lokacijah.





FOTO: Petrol

Preprosto polnjenje privablja vse več ljudi

Potrebujete hitro in ultra hitro polnilnico na avtocesti, hitro polnilnico na glavnih mestnih vpadnicah ali AC polnilnico na turističnih lokacijah, v občinah ali nakupovalnih centrih? Na Petrolove polnilnice se lahko zanesete. Ker že danes uporabljajo elektriko 100-odstotno iz obnovljivih virov energije, je vaš izlet lahko še 100-odstotno okolju prijazen.Vse večje pa je povpraševanje po, v kombinaciji s sončnimi elektrarnami, zato so v Petrolu razvili celovito rešitev, v okviru katere poskrbijo za »rešitev na ključ« – od dostave hišne električne polnilnice do strokovne montaže, tehnične podpore in vzdrževanja.



Preprostost uporabe in polnjenja je pomemben dejavnik pri odločanju za tip avtomobila. Danes Petrolovo mrežo polnilnic uporablja že več kot 90 % slovenskih voznikov električnih vozil. Uporaba je možna s kartico elektromobilnosti ali z mobilno aplikacijo OneCharge, ki poskrbi za najlažje in najpreglednejše polnjenje električnega vozila.



Se sprašujete, zakaj jo je koristno imeti? Omogoča vam celovit nadzor nad polnjenjem in porabo, pregled interaktivnega spletnega zemljevida prostih polnilnic ter možnost plačila brez gotovine kar v aplikaciji. Polnjenje e-vozil je možno tudi brez registracije, če ste občasen uporabnik javne polnilne infrastrukture, in sicer s preprosto uporabo spletne aplikacije OneCharge in plačilom prek spleta.





FOTO: Petrol

Da bi voznikom e-vozil še poenostavili poti, so v Petrolu pripravilina njihovi polnilni infrastrukturi.a vsak polni mesec ob plačilu naročnine pa dobite šeNajveč navdušencev nad e-mobilnostjo pa izbere paket XL, ki omogoča največjo porabo in je namenjen vsem, kiTudi če se pri polnjenju kaj »zatakne«, kar brez skrbi, saj so v Petrolu poskrbeli tudi za 24/7 podporo uporabnikom.Ste se že odločili za jesenski izlet z električnim avtom? Če vas ne prepričajo do 50 % manjši stroški vzdrževanja in nižji stroški vožnje – električna energija je namreč cenejša od drugih pogonskih goriv –, naj vas prepriča udobnejša in okolju prijaznejša vožnja. Dometi vozil so dovolj veliki, da lahko odpotujete na daljše izlete in brezskrbno polnite svoj električni jekleni konjiček skoraj na vsakem koraku.



Naročnik oglasne vsebine je Petrol