Največ energije zahtevata avtocesta in mraz

Za volanom ali na sredinskem zaslonu je na voljo veliko podatkov o porabi energije in dosegu avtomobila. Foto Aljaž Vrabec



Na regionalni cesti porabi precej manj

Poraba energije v električnem renaultu zoe je odvisna tako od načina vožnje kot od zunanje temperature. Foto Blaž Kondža

Renault zoe je z vidika porabe elektrike koristen avtomobil.

Preizkusili smo ga v treh načinih vožnje, pri 130, 110 in 50 do 90 km/h.

Dosegu koristijo zmerna vožnja in prav takšne temperature.

Mobilnost na električni pogon bo očitno naša prihodnost. Pri modelu renault zoe smo pod drobnogled vzeli porabo. Na relaciji Logatec–Ljubljana in Ljubljana–Logatec smo spremljali, kako se poraba spreminja glede na način vožnje.Avtomobilski proizvajalci drug za drugim pošiljajo na trg električne modele, že nekaj časa je med njimi renault zoe, ki velja za električnega clia, vsaj če gledamo uporabnost avtomobila. Resda je najnovejši clio bolj udoben in ponuja bistveno več potniških in vozniških užitkov, a ima zato zoe druge prednosti – ekonomičnost in zelo priročno električno uporabnost.S temi besedami merimo predvsem na dejstvo, da baterijski sklop omogoča precej velik doseg in majhno porabo električne energije. Ravno v tednih pred preizkusom renaulta zoe in po njem smo namreč sedeli za volanom več drugih električnih avtomobilov in pri vseh je bila poraba krepko čez dvajset kilovatnih ur, kar za zoe velja samo pri najbolj dinamični vožnji na polno in v klanec pri nizkih temperaturah. Pri tej primerjavi moramo seveda dodati, da je zoe precej majhen in lahek avto, drugi električni avtomobili pa so v zameno ponujali več udobja in boljše vozniške občutke.Pri renaultu zoe je jasno, da je v ospredju ekonomičnost. Preizkusili smo ga na tri načine: merili smo porabo električne energije med vožnjo pri 130 kilometrih na uro, pri vožnji od 110 do 120 kilometrov na uro (v obeh primerih na avtocesti) in še pri vožnji po regionalni cesti. Vozili smo na relaciji od Logatca do Ljubljane (več vožnje navzdol) ter od Ljubljane do Logatca (več vožnje navkreber).Največjo porabo smo izmerili na relaciji med Ljubljano in Logatcem pri hitrosti 130 kilometrov na uro, saj je precej energije pobral vrhniški klanec. Poraba je bila 23,6 kWh/100 km, na celotni razdalji pa smo porabili 19 odstotkov energije v akumulatorju. V nasprotno smer pri isti hitrosti je znašala poraba 16,4 kWh/100 km, porabili smo 11 odstotkov energije v akumulatorju. Po vožnji v obe smeri je je tako v akumulatorju ostalo kar 70 odstotkov, kar pomeni, da je voznik tudi na daljše razdalje lahko precej miren, da ne bo ostal s praznim akumulatorjem, hkrati pa se lahko na avtocesti pelje s hitrostjo 130 kilometrov na uro.Ko smo hitrost na avtocesti zmanjšali na približno 110 kilometrov na uro, je poraba upadla, a bistveno manj od pričakovanj, če bi gledali samo številke, toda to je bila nedvomno posledica bistveno nižjih temperatur. Če smo se 130 kilometrov na uro peljali pri 14 stopinjah Celzija, je bila temperatura pri hitrosti 110 km/h zgolj malce nad lediščem, pri električnih avtomobilih pa je jasno, da v mrazu in vročini zaradi gretja in hlajenja porabljajo več elektrike. Tako smo med vožnjo od Logatca do Ljubljane namerili porabo 16,1 kWh/100 km, v nasprotni smeri pa 20,6 kWh/100 km. Skupno je vnovič v akumulatorju ostalo 70 odstotkov energije.Nazadnje smo se iz Logatca v Ljubljano in nazaj peljali še po regionalni cesti. Temperatura je bila okoli deset stopinj Celzija, pri vožnji med 50 in 90 kilometrov na uro pa je precej upadla tudi poraba. Tako je bila pri vožnji do Ljubljane 14,8 kWh/100 km, porabili pa smo le 8 odstotkov energije v akumulatorju. Pri vožnji do Logatca je bila poraba 19,4 kWh/100 km, porabili smo 13 odstotkov energije, zato je je v akumulatorju skupno ostalo celo 79 odstotkov, kar je nedvomno precej dober podatek.Ko potegnemo črto, je torej jasno, da je zoe z vidika porabe elektrike koristen avtomobil. Omogoča majhno porabo in veliko kilometrov z enim polnjenjem baterije, jasno pa je tudi, da je to njegova največja odlika. Prav tako se je še enkrat potrdilo, kako zelo na porabo električne energije vpliva temperatura ozračja.