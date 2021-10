Največji izziv je pripeljati dovolj koles

V prispevku preberite:

Kolesarstvo je Slovencem v krvi, kar velja tako v športnem smislu kot za različne oblike rekreacije, postopoma tudi za vsakdanjo uporabo. Zadnja leta panoga doživlja še poseben razcvet, med drugim povezan z epidemijo. O trendih, dobavi in drugih lastnostih kolesarskega trga smo nekaj vprašanj zastavili Maji Virnik, izvršni direktorici družbe Proloco Trade, ki se že petnajst let ukvarja z zastopanjem in veleprodajo različnih znamk koles in spremljevalne opreme z imeni, kot so Scott, Bergamont, Rock Shox, Sram, Selle Italia in Continental.

Kako velik je slovenski trg koles, obstaja kakšna ocena o količini prodaje?

Na žalost povsem točnih številk ne poznam, toda v normalnih časih smo ocenjevali letni trg na okoli sto tisoč koles. Trenutno je številka za kakšno tretjino večja. Promet s kolesi pa je še večji kot v preteklih letih, saj zelo raste prodaja električnih, katerih povprečna cena je precej višja.

Prodaja se je lani povečala zaradi virusne krize. Kaj pa letos?

Trend rasti še kar vztraja. Ni več tako strm kot lani, kljub temu pa predvidevam, da bodo imeli trgovci v povprečju vsaj za 20 odstotkov večjo prodajo v primerjavi z lani.

Kako je z dobavami?

V našem podjetju smo za leto 2021 več kot 90 odstotkov dobav lepo izpeljali. Za to leto pa nas kar skrbi, saj so že od avgusta zelo otežene. Dobavni roki so negotovi, dobave zamujajo, spreminjajo se cene. Skratka, smo v zelo negotovem obdobju.