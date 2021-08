Največji problem pri električnih avtomobilih so predsodki

V nadaljevanju preberite:

Bi si upali na morje v Grčijo z električnim avtomobilom?



Za koliko se podaljša takšno potovanje z električnim avtomobilom zaradi vmesnega polnjenja?



Kaj bi svetovali ljudem, če ne vedo, kateri električni avtomobil je zanje?

Da je avtomobilska prihodnost povezana z električnim pogonom, nam je že jasno, toda še vedno imamo več vprašanj kot odgovorov. Ljudje se vse bolj zanimamo za električne avtomobile, vendar ker je toliko nejasnosti, je precej tudi strahu in, kot pravi Ignac Završnik, predsodkov. Predsednik društva e-Mobilnost Slovenija (DEMS) je med drugim spregovoril še o tem, kako se z električnim avtomobilom pripraviti na dolgo pot, kateri so evropski problemi, zakaj hibridni avtomobili niso rešitev in zakaj bi v Sloveniji potrebovali višje subvencije.Seveda. Ne vem, zakaj ne, ljudje to v resnici počnejo . Včasih je bila ovira pomanjkanje hitrih polnilnic, toda zadnja leta je teh težav manj.Tesla ima za svoje avtomobile hitre polnilnice tudi v Srbiji in Bolgariji, za vozila drugih proizvajalcev pa je potovanje odvisno tudi od kapacitete baterije in hitrosti polnjenja. Na takšno pot se je treba odpraviti z avtomobilom, ki ima v bateriji kapaciteto za vsaj 50 kilovatnih ur. Nazadnje je še največji problem, če polnilnica ne deluje, recimo v nedeljo zvečer v dežju, vendar je tudi to rešljivo, če je na istem mestu več delujočih polnilnic.Najprej morajo vedeti, kakšne so njihove dnevne potrebe z osebnim vozilom. Če nekdo na dan opravi 40 ali 50 kilometrov za pot v službo in nazaj, je vožnja z električnim avtomobilom ekonomično logična. Marsikdo med njimi dvomi, kako bo potem opravil daljšo pot do morja na Hrvaškem ali na smučanje v Avstriji, toda z načrtovanjem poti, kje bodo postanki za polnjenje, in vse več polnilnicami to ni več ovira. V današnjih časih so bistveno večja nevšečnost dolge kolone na mejah, ko ljudje čakajo celo po pet ur. Električni avtomobil sicer brez težav stoji toliko časa v vročini. Porabi kvečjemu kilovatno uro energije za uro čakanja, bencinar ali dizel porabita bistveno več goriva.