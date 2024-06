Več napredka pri prostoru, manj pri pogonu

V prispevku preberite:

Hyundai je ena ne prav pogostih avtomobilskih družb, ki imajo modele, posvečene le elektriki, in tudi tiste, ki so pogonsko dokaj pestri. Lahko so bencinski ali povsem električni. Takšna je bila že v prvi izvedbi hyundai kona, takšna je tudi zdaj.

Hyundai je vsaj na našem trgu najprej ponudil kono na bencinski in hibridni pogon, z nekaj zamika pa še povsem električno. Mi smo jo preizkusili v izvedbi z močnejšo baterijo z zmogljivostjo 65 kWh in električnim motorjem z močjo 160 kW. Z mesta do 100 km/pospeši v 7,8 sekunde, najvišja je dobrih 170 km/h. Torej je to lahko zelo odziven avtomobil, ki je precej tih, tako da na avtocesti bolj slišite vetrni piš in pnevmatike. Kako pa je bilo s porabo in polnjenjem?