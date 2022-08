Naš kuža potrebuje varen in hladen prevoz

Hišni ljubljenčki so v zadnjih desetletjih v večini domov postali enakopravni družinski člani, kar še posebej velja za pse in mačke. Medtem ko so mačke znane po tem, da jim sprememba okolja ni najbolj ljuba, so psi v primerjavi z njimi pravi nomadi. Z veseljem spremljajo svoj človeški trop pri številnih aktivnostih, zato se pogosto peljejo z avtomobilom. Marsikateri tako uživa v vožnji na zadnji klopi, kar po mnenju stroke ni najvarnejši način prevažanja štirinožnih prijateljev. Če kužka, ki se vozi na zadnjih sedežih, nismo ustrezno pripeli, smo tudi v prekršku.

Slovenski policisti so lani ugotovili 1014 kršitev, povezanih z vožnjo živali v motornem vozilu. To obravnava zakon o pravilih cestnega prometa, ki v 92. členu določa, da morajo biti domače živali (psi, mačke, druge večje živali), ki se prevažajo v delu motornega vozila, namenjenega za prevoz potnikov oziroma prtljage, ustrezno zavarovane. »Načinov prevoza zakon podrobneje ne obravnava,« pravijo na policiji. Na naše vprašanje, koliko nas po žepu udari nespoštovanje zakona, na policiji odgovarjajo, da je predpisana globa 40 evrov.

Navajanje na transportni boks Kako psa navadimo na transportni boks? Inštruktor za šolanje psov in vzreditelj nemških ovčarjev Blaž Golob iz psarne Golobovi razloži, da moramo doseči to, da pes boks poveže s pozitivno izkušnjo. Z navajanjem moramo začeti že zelo zgodaj, ko so še mladički. Golob boks najprej postavi zunaj avtomobila in mladičkom vanj da hrano. »Ali pa jim dam kaj slastnega za žvečiti in jih zaprem v boks, da se zamotijo, prav tako jih, ko so utrujeni, nesem v boks, da v njem počivajo. Skratka, za to, da gredo v boks, so vedno nagrajeni. Ko so enkrat mirni, jih potem počasi začnem zapirati noter, same, za minutko, dve, naslednji dan malo dlje … in so mimogrede v boksu tudi po uro ali več in povsem mirni. Ko je enkrat tako, boks samo še prestavim v avto,« sklene Golob.

Za prevoz psa so najbolj varni kovinski transportni boksi. FOTO: Blaž Kondža

Varni načini prevoza psa

Psa na zadnjih sedežih vozimo z uporabo oprsnice in povodca, ki se vpne v sidrišče varnostnega pasu. FOTO: Blaž Kondža

Zakaj mora biti pes med vožnjo ustrezno zavarovan? V vozilu prosto gibajoči se pes hočeš nočeš vpliva na pozornost voznika, še posebej, če se recimo odloči, da bo svojemu skrbniku priskočil »na pomoč« pri šofiranju. Še večjo nevarnost predstavlja nezavarovan pes v primeru trka. Takrat se naš štirinožni prijatelj podobno kot nepravilno naložena in nepritrjena prtljaga spremeni v izstrelek, ki lahko poškoduje potnike v vozilu. Zato je ustrezno zavarovanje psa med vožnjo nujno.

Katere rešitve za varen prevoz psov so na voljo, smo vprašali veterinarko Klaro Krek, vodjo spletne trgovine Pasja hrana.net. »Psa v avtomobilu lahko prevažamo na tri načine, v transportnem boksu, na zadnjih sedežih, pripetega z varnostnim pasom in oprsnico, ali pa v prtljažniku,« pravi. »Vsekakor priporočam prevoz psa v transportnem boksu.«

Ena od možnosti je torej prevažanje psa na zadnjih sedežih, pri čemer mora nositi oprsnico, na katero pripnemo poseben povodec, ki se vpne neposredno v vponko varnostnega pasu. »Psa v takšnem primeru ne smemo pripeti na ovratnico, ampak zgolj na oprsnico. Taka oblika prevoza mu omogoča več premikanja med vožnjo, vendar v primeru močnejšega trka ne daje ustrezne zaščite,« poudarja Krekova in doda: »Običajno se za tovrsten način transporta odločijo lastniki, ki bodisi nimajo dovolj prostora za transportni boks bodisi pes ni navajen transportnega boksa.« Da takšen način prevoza ni najvarnejši, so pred leti ugotovili pri AMZS, saj so se na preizkusu, izvedenem skupaj s partnerskimi avtoklubi, oprsnice oziroma povodci med testnim trkom strgale.

Prevoz v prtljažnem prostoru

Veterinarka Klara Krek: Ker se psi ohlajajo le skozi tačke in s sopenjem, se hitro pregrejejo. FOTO: osebni arhiv

»Druga možnost je prevoz psa v prtljažniku z namestitvijo pregradne oziroma zaščitne mreže. Lahko uporabite mreže iz trših materialov, na primer iz aluminija ali katere druge kovine, ali elastično mrežo iz najlona. Zadnja je sicer zakonsko ustrezna, vendar ob trku ne zagotavlja dovolj varnosti, saj psa ne ustavi,« pojasnjuje veterinarka, zato priporoča uporabo kovinske mreže, ki mora biti v avtomobilu pravilno nameščena.

»Z vidika varnosti in udobja se za prevoz psa v vozilu najbolje obnesejo transportni boksi,« pravi naša sogovornica in doda, da je na trgu veliko različnih boksov, ki se močno razlikujejo po kakovosti. »Ločimo aluminijaste, plastične, žičnate in platnene bokse, od katerih so zagotovo najbolj varni aluminijasti.« Ob tem opozori, da so žičnati namenjeni predvsem hišni uporabi, saj ob trku obstaja nevarnost, da žice poškodujejo psa.

Da so transportni boksi boljša rešitev, sporočajo tudi strokovnjaki AMZS. Na njihovem testu so se najbolje izkazali tisti v celoti izdelani iz kovine, saj so bili najbolj kos silam, ki so nastale med testnim trkom. Pri tem pa je ključno, da je transportni boks ustrezno pritrjen v vozilo, na primer s pasovi v sidrišča prtljažnega prostora. Na tem mestu dodajmo, da transportne bokse uporabljajo za prevoz službenih psov tako policisti kot enote reševalnih psov.

FOTO: Urša Bavčar

Primerna velikost

Kako velik transportni boks pa naj izberemo za našega psa? Kot pravi Primož Podgoršek iz podjetja Makapo, ki zastopa švedsko znamko avtoboksov Mimsafe, naj bo boks pet centimetrov višji od plečne višine psa. »Hkrati je pomembno, da se kuža v njem lahko normalno obrne in vstane,« še priporoča.

Veterinarka Krekova glede primerne velikosti boksa svetuje: »Premajhen boks za psa pomeni neudobno vožnjo, prevelik pa manjšo varnost ob trku, poleg tega psa med vožnjo v prevelikem boksu premetava. Ustrezna velikost boksa je taka, da se pes v njem lahko uleže tako, da ima sprednje tačke iztegnjene, in da se normalno obrne. Ko pes v boksu sedi, se z glavo dotika stropa, na ta način lahko tudi določite največjo višino boksa.«

Prva pomoč pri toplotnem udaru Če so psi zaprti v vozilu, ki nima vključenega hlajenja, lahko v kratkem času doživijo toplotni udar. Tega lahko doživijo tudi sicer, ko so izpostavljeni vročini, zato veterinarka Klara Krek svetuje, da psa takoj, ko opazimo znake pregrevanja (močno sopenje, pospešeno dihanje, močno pordele sluznice in jezik, nemir, bruhanje, drisko …), prestavimo v hladen prostor ali senco in ga začnemo ohlajati. »Z ohlajanjem začnite pri tačkah in nato počasi nadaljujete čez celoten trup. Uporabite lahko tekočo hladno (ne ledeno) vodo ali mokre hladne brisače, s katerimi pokrijete psa, vendar jih morate pogosto menjati zaradi hitrega segrevanja. Nato pa čim prej poiščite veterinarsko pomoč,« pravi veterinarka in nadaljuje: »Psu ponudimo vodo samo takrat, ko je pri zavesti. Če je nezavesten, ga položite v bočni položaj, iztegnite glavo naprej in potegnite jezik iz gobca, da sprostite dihalne poti. Psa takoj odpeljite k veterinarju in ga med potjo ohlajajte.«

FOTO: Blaž Kondža

Potovanje v pasji vročini

FOTO: Blaž Kondža

Na kaj moramo biti še pozorni, ko se s psom odpravljamo na pot v vročih dneh? Kot pojasnjuje veterinarka Klara Krek, so psi še bolj občutljivi za vročino kot ljudje, saj se ohlajajo le skozi tačke in s sopenjem, zato se lahko hitro pregrejejo. Priporoča, da se na pot s psom odpravimo v zgodnjih jutranjih ali poznih večernih urah, ko so zunanje temperature prijetnejše. Poskrbeti moramo za ustrezno hlajenje avtomobila s klimatsko napravo. V tem primeru imajo gotovo prednost vozila, v katerih so šobe za hladen zrak nameščene tudi v zadnjem delu vozila. »Med daljšo potjo na dve do tri ure naredite krajši postanek, psa odpeljite na kratek sprehod, da opravi potrebo in si razmiga tačke. Med postankom mu ponudite svežo pitno vodo,« priporoča veterinarka in doda, da psa nikakor ne puščamo samega v avtomobilu.

Mediji občasno poročamo o nevestnih lastnikih, ki pozabijo psa v avtomobilu, zato nas je zanimalo, kaj lahko naredimo, če naletimo na takšno situacijo. Na policiji pravijo, da so o takih dogodkih občasno obveščeni in takrat se policisti takoj odpravijo na pomoč. »Na kraju samem presodijo, kakšen ukrep je potreben za zagotovitev varstva živali, in ga izvedejo,« pojasnjujejo na policiji in nadaljujejo: »Če je v razgretem vozilu puščena žival, gre lahko za kršitev po zakonu o zaščiti živali ali za kaznivo dejanje mučenja živali, kar je spet odvisno od okoliščin in posledic konkretnega primera. Vsem svetujemo, da tak dogodek čim prej prijavijo na številko 112 ali 113. Lastnike živali in druge pa pozivamo, da jih ne puščajo v vozilih, četudi menijo, da bo njihov opravek trajal samo 'nekaj minut'. Dogodki so namreč lahko izredno nepredvidljivi.«