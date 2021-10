Naslednji e-tron je Q4

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.

Znamka z znakom štirih krogov je doslej že imela večji električni SUV z imenom e-tron, a so jih vsaj pri nas prodali malo, potem je prišel že zelo ekskluzivni

e-tron GT. Zdaj prihaja naslednji tovrstni predstavnik, imenuje se audi Q4 e-tron. Ta naj bi bil bolj množičen. A je tudi pogojnik zelo izrazit.

Pri Audiju se vsaj v Sloveniji v električno mobilnost premikajo po korakih. Letos je na naš trg zapeljalo dobrih 30 električnih primerkov te znamke, gre za podobno raven kot pri tekmecu BMW. Električnih mercedesov je še manj, zato pa precej več primerkov ameriškega tekmeca Tesle. Audi Q4 e-tron je prvi serijski avtomobil te znamke, ki je pripravljen na izključno električnemu pogonu namenjeni množični platformi MEB koncerna Volkswagen, govorijo o demokratizaciji električnega pogona.

Volan je nov, na srečo je veliko klasičnega upravljanja s tipkami in gumbi .FOTO: Gašper Boncelj

Q4 e-tron je po karoserijski obliki lahko pripravljen kot športni terenec ali kot v zadku bolj kupejevski, če hočete, bolj elegantni sportback, ki bo pri nas na voljo nekaj kasneje. S 459 centimetri je Q4 e-tron denimo le za 10 cm krajši od klasično gnanega modela Q5 in prav toliko daljši od Q3. Mu pa zato velika medosna razdalja (276 cm) prinaša bolj prostorno kabino, posebno na zadnji klopi, ki je zaradi akumulatorjev v dnu sicer postavljena nekoliko višje. Pravijo, da je v njem prostorno kot v Q7. Zračno je tudi v 520-litrskem prtljažniku (sportback 535 l), ki je izdatno povečljiv.

Sprednjega prtljažnika ni, prostor za kable je urejen v zadnjem. FOTO: Gašper Boncelj

Sprednjega prtljažnika zaradi opcijskega sprednjega motorja žal ni, je pa res, da je zadaj poseben prostor za kable. Ureditev spredaj prinaša povsem nov volanski obroč, sploščen zgoraj in spodaj, na katerem je marsikaj mogoče upravljati s potegom prsta ali s pritiskom. To oblikovno rešitev napovedujejo tudi za vse naslednje audije. Q4 ima na volanu še ročici za nastavljanje rekuperacije. Na sredini armaturne plošče je marsikaj na srečo še vedno v klasičnem slogu, res je dobro, da imajo največ stikal in gumbov od vseh znamk koncerna Volkswagen. Prav tako je veliko odlagalnih površin.

Q4 je po merah srednje velik SUV, ki pa ima zaradi zasnove veliko prostora v kabini. FOTO: Gašper Boncelj

Audi Q4 ima lahko, tako kot volkswagen ID.4, baterijo z zmogljivostjo 52 ali 77 kWh. V prvem primeru ima motor z močjo 125 kW, v drugem 150 kW. V obeh je pogon na zadnji kolesi, ko govorimo o prilagodljivi štirikolesni izvedbi quattro, pa je dodan še sprednji motor (skupna moč obeh je 220 kW). Uradni doseg je, glede na akumulator in pogon, od 340 do 520 kilometrov. Na voljo so seveda različne možnosti polnjenja, tudi zelo hitrega z enosmernim tokom z močjo do 125 kW.

Maska je seveda zaprta.FOTO: Gašper Boncelj

Oznaka 40 pomeni močnejšo baterijo z zmogljivostjo 77 kWh. FOTO: Gašper Boncelj

Q4 e-tron, ki nastaja v tovarni v Zwickauu (tam izdelujejo še volkswagna ID.3. in ID.4, prav tako cupro born iz prispevka na sosednji strani), kot tekmeca omenjajo BMW iX3 in mercedesa EQC. Mi si mislimo, da tudi teslo Y. Cena brez subvencije se začne pri 46 tisoč evrih, kolikor velja izvedba 35 e-tron z zadnjim pogonom, ki ima manjšo baterijo, medtem ko 40 e-tron z večjo baterijo stane slabih 53 tisočakov. Izvedbo quattro z dvema motorjema cenijo na dobrih 57 tisoč (45 e-tron quattro) in skoraj 60 tisoč (50 e-tron quattro), oba sta na voljo le z večjo baterijo. Sportback je za približno dva tisočaka dražji, čeprav šele pride, ga je že mogoče naročiti.

V dolžino meri 459 cm, medosna razdalja je 279 cm. FOTO: Gašper Boncelj

Seveda se kot vselej cena lahko še precej dvigne z različnimi dodatki, kot so matrični žarometi, pri katerih si lahko izbirate grafično podobo dnevnih luči, športno podvozje, toplotna črpalka, prikazovalnik na vetrobranskem steklu z obogateno resničnostjo in ameriško ozvočenje Sonos. Dobava je različna, odvisno od želje po določeni opremi, lahko se nanj čaka štiri mesece ali pa celo eno leto. Pravijo, da so imeli doslej 50 naročil.