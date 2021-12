Ne samo prevoz, pomemben je tudi pogovor

V prispevku preberite:

Dostopnost javnega prevoza je eden večjih mobilnostih problemov na Slovenskem. Delno je to povezano s precejšno razgibanostjo terena in delno z redko poselitvijo, zato marsikatera proga javnega prometa ne deluje več (ali pa zelo redko), saj ni dovolj potnikov za ustrezno ekonomijo obsega. Vendar v marsikateri vasi in zaselku živijo starejši ljudje, ki nimajo (več) vozniškega dovoljenja in avtomobila, še vedno pa morajo priti do zdravnika, v trgovino, na upravno enoto ali obiskati svojca v domu starejših občanov.

V ta namen so pri zavodu Zlata mreža pripravili trajnostni projekt Prostofer. Starejši ljudje brez lastnega prevoza, brez sorodnikov in z nizkimi dohodki lahko zaprosijo za pomoč, v klicnem centru pa nato poiščejo prostovoljnega šoferja, ki ima tisti dan čas.

