Nerazburljiva podoba, zanimiv pogon

V prispevku preberite:

X-trail je Nissanov športni terenec z veliko zgodovine. Vselej je bil to dokaj robusten avtomobil, ki ga je uspešno premikal predvsem dizelski pogon, v tokratni, sedmi generaciji pa je vse drugače. Dizla ni več, pogon je bodisi bencinski bodisi hibridni, ki je svojska kombinacija električnega in bencinskega pogona. Zadnjega smo vozili tokrat. Bencinski turbo motor s prostornino 1,5 litra ter spremenljivo geometrijo deluje deluje kot generator za ustvarjanje električne energije, ki jo potrebujeta pogonska električna motorja. Kako to deluje v praksi? Kakšna je poraba? Kako nasploh deluje ta model?