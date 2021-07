Nikar goli v sedlo

V nadaljevanju preberite:

Kako se obleči za poletna motoristična potepanja? To je izziv tudi za motoristične stare mačke, še posebej če bomo na poti prečkali različne podnebne pasove. Gorski prelazi utegnejo biti kar sveži tudi takrat, ko v dolini vlada pripeka. Prav tako nas bo med vožnjo hladil veter, ko pa bomo stali v koloni pred cestninsko postajo, nam bo v motorističnem kombinezonu vsaj toplo, če ne vroče.



Oblačenje po principu čebule z uporabo funkcionalnega perila, vmesnega sloja in zunanjega sloja oblačil je ena od možnosti, a je na koncu vse odvisno od motoristovega občutka. Dežni komplet je tako ali tako obvezna oprema za vsako daljše potovanje. Prav pride tudi kakšna plastična vrečka, saj celo najboljša membrana prej ali slej premoči, in takrat je najbolje obleči suhe nogavice in čeznje še vrečko ter obuti (premočen) škorenj.