Novembrski avtomobilski padec

Potem ko je vrsta evropskih držav znova uvedla takšne ali drugačne ukrepe za omejitev epidemije, ni presenetljivo, da je bila prejšnji mesec prodaja avtomobilov opazno manjša in se je še za odtenek povečalo tudi letno prodajno nazadovanje.



Po podatkih Evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea je bilo v državah Evropske unije novembra na novo registriranih nekaj manj kot 900.000 novih avtomobilov, kar je bilo 12 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem mesecu. V enajstih mesecih jih je bilo prodanih dobrih devet milijonov, to je že skoraj 26 odstotkov ali tri milijone avtomobilov manj kot istem obdobju lani.



Med velikimi trgi sta prejšnji mesec k skupnemu minusu največ prispevali Francija in Španija (– 27 in – 18 odstotkov), nekaj manj Italija (– 8 odstotkov) in največja Nemčija (– 3 odstotke). Slovenski avtomobilski trg sicer na celotne evropske številke zaradi majhnosti nima velikega vpliva, a vseeno dodajmo, da je prejšnji mesec upadel za tretjino, na letni ravni pa za četrtino.

