Novi model za električno prihodnost, ki se odmika

Notranjost je podobna drugim novim modelom Mercedes-Benza.

FOTO: Daimler

Zadaj je opazen žarometni pas. FOTO: Aljaž Vrabec

Avtomobilski proizvajalci še naprej tekmujejo, kdo bo predstavil več novih električnih modelov, toda navade kupcev nakazujejo, da nas do prehoda v električno mobilnost čaka še dolga pot. Veliko dobrega sicer ponuja električni športni terenec mercedes-benz EQA, vendar bodo veseli že, če jih bodo v Sloveniji prodali petnajst.V osnovi je EQA električni brat malega športnega terenca GLA. Silhueta je podobna, a je kljub temu kar precej vizualnih razlik. Najbolj pri zadku, saj ima EQA opazno žarometno linijo od leve proti desni, enako velja spredaj, le da je svetloba bolj diskretna. Oblikovalci so poskrbeli tudi za precej nizek koeficient zračnega upora (Cd 0,28), kar pomaga pri manjši porabi 4,46 metra dolgega avtomobila.Glede na izbiro paketa opreme se zunanjost lahko malenkost spremeni, predvsem pri platiščih in spodnjem delu zadka, saj je EQA lahko bolj eleganten ali pa bolj športen (na voljo različice progressive, AMG line, Edition 1). V notranjosti bistvenih sprememb ni, vse je zelo podobno kot pri drugih novih modelih Mercedes-Benza.Bistveni del tega avtomobila je baterija. Kapaciteta je 66,5 kilovatne ure, povprečna poraba naj bi glede na tovarniške podatke znašala 17,7 kWh na sto prevoženih kilometrov, doseg pa naj bi znašal nekje do 420 prevoženih kilometrov. Kljub temu nas izkušnje učijo, da takšni podatki v resnici pomenijo porabo okoli 20 kWh, doseg pa okoli 350 prevoženih kilometrov.Na voljo so tri izvedenke: EQA 250 z enim asinhronim elektromotorjem in pogonom na prednji kolesi, različici EQA 300 in EQA 350 pa imata dva elektromotorja, asinhronega spredaj in sinhronega zadaj, posledično pa tudi štirikolesni pogon. Najšibkejši motor sicer premore 140 kilovatov moči (končna hitrost je 160 kilometrov na uro), močnejša pa imata 165 in 210 kW moči.Od deset do sto odstotkov baterije se vam bo na domači vtičnici napolnilo v 30 urah, na 11-kilovatnih polnilnih postajah v 5 urah in 45 minutah, na hitrih polnilnicah v pol ure, naenkrat pa je možna moč polnjenja največ 100 kW. Baterija je sicer zaščitena s posebnim oklepom, poleg zaščite pa je vloga oklepa tudi v ojačitvi podvozja. Kljub temu ni vse samo boljše, denimo zaradi pogonske zasnove trpi prtljažnik, ki je manjši kot pri GLA in pri EQA sprejme 340 litrov prtljage.Na domači predstavitvi se je veliko govorilo tudi o storitvi mercedes me charge. V osnovi gre za dober koncept široke mreže polnilnic za integrirano mesečno plačevanje polnjenja električnih avtomobilov Mercedes-Benza. Tovrstnih polnilnic je vse več, po svetu kar pol milijona in v Evropi dvesto tisoč. Problem je, ker jih še ni v Sloveniji, toda pri slovenskem uvozniku se pogovarjajo o skupnem sodelovanju z Elektrom Ljubljana in »podjetjem, ki je sicer bolj znano po naftnih derivatih« (Petrolom), da bi prek njihovih polnilnic enako storitev ponudili tudi lastnikom Mercedesovih električnih avtomobilov. Rešitev sicer lahko pričakujemo prihodnje leto.In cena? Najšibkejši EQA stane 54.900 evrov, srednji 59.900 in najmočnejši 62.900 evrov, zneski pa še nimajo odbitka subvencije.Drugo in še pomembnejše vprašanje pa je, koliko kupcev EQA sploh bo v Sloveniji. Za zdaj so prodali samo enega, radi bi jih petnajst. Nič kaj spodbudnejši niso podatki za preostala električna avtomobila pri Mercedes-Benzu v Sloveniji. Do zdaj so namreč prodali osem primerkov modela EQC in še nobenega EQV, pa še to so dobili samo dva v Slovenijo. Ampak takšno je pač vsesplošno stanje; električnih avtomobilov je na slovenskih cestah zares malo.