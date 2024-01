Od baterij za telefone do avtomobilskega električnega velikana

V prispevku preberite:

Te dni so bili objavljeni prvi podatki o lanskih rezultatih proizvajalcev električnih avtomobilov, in čeprav je na prestolu ostala Tesla, je v zahodni javnosti bolj odmevalo, da ji je kot še nikoli doslej za vrat dihal kitajski proizvajalec BYD. Vodi ga 57-letni Wang Chuanfu, ki je podjetje nekoč ustanovil predvsem za proizvodnjo baterij. A njegova pot do uspeha je bila trnova. Kdaj so šele izdelali prvi avtomobil in koliko so jih že prodali lansko leto? Kaj o njem pravijo zahodni finančniki, ki so v podjetje nekoč daljnovidno vložili denar? Kakšne načrte ima v Evropi?