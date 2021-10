Od običajnih do hitrejših električnih koles

V prispveku preberite.

Bavarski proizvajalec avtomobilov BMW je to jesen predstavil konceptni izdelek i vision amby, kot kolo z električno pomočjo, ki pa gre lahko kar precej hitro, do 60 km/h. Če BMW ne govori o tem, kdaj bi ga začeli proizvajati, pa je le malce manj hiter izdelek za leto 2025 napovedal nizozemski VanMoof. Oboji, vsak po svoje, razmišljajo o nekakšni novi podvrsti mobilnosti, a jim ni najbolj všeč veljavna evropska zakonodaja, ki da je preveč zapletena. Kako si zamišljajo, da bi se kolesa sama prilagajala dovoljeni hitrosti v določenem okolju? Kakšne so prazvaprav kategorije koles, ki jim tako ali drugače pomaga električni motor?