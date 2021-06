Od predelanega beemveja do noro hitre nevere

Nevera ima štiri električne motorje in skoraj orjaško moč ter izjemen pospešek. Trdijo, da je avto rekordov.

FOTO: Rimac Automobili



Začetek v garaži

Notranjost je sodobna in minimalistična.

FOTO: Rimac Automobili

Z mesta do 100 km/h naj bi pospešila v 1,85 sekunde.

Cena je 2 milijona evrov, izdelati nameravajo 150 primerkov.

Preizkušnje na Hrvaškem in mnogo prehitre vožnje po avtocesti.



Načrti za kampus in še kaj

FOTO: Rimac Automobili

Nevera ni prišla kot strela z jasnega, to je novo ime zdaj menda res povsem dokončanega drugega avtomobila hrvaškega podjetja Rimac, ki je zadnja tri leta nosil ime concept two. Po zatrjevanju Mateja Rimca, ustanovitelja in spiritusa agensa hrvaške družbe, je to najzmogljivejši športni avtomobil sploh. Ob tem, ko navdušenci prebirajo gledajo videoprimerjave, v katerih za seboj pušča bencinske hipertekmece, kritike pa po drugi strani že letijo na to, da se z njimi po hrvaški avtocesti vozijo obupno prehitro, pa je avtomobil morda predvsem želja dokazati, kaj Rimac zmore, in kot kaže, nemški Porsche in korejski Hyundai nista kar tako njegova pomembna delničarja.»To je to. To je avtomobil, ki sem ga imel v mislih, ko sem se pred desetimi leti podal na nemogočo pot. Rezultat vsega našega trdega dela je model nevera, ki podira rekorde in na novo določa meje športnega avtomobila,« je ob predstavitvi ta teden dejal. Kot pravi, je nevera (ime nevihte ali viharja s strelami, ki nastane na Jadranu) zdaj res popolnoma dokončan avtomobil, ki ga je leta 2018 predstavil še kot concept two na avtomobilski razstavi v Ženevi. Že takrat je napovedoval izjemne zmogljivosti, po zdaj objavljenih podatkih so še večje.Dvosed s parom dvižnih vrat ima štiri električne motorje, njihova skupna moč je več kot 1400 kW (okroglih 1900 konjev), največja hitrost 412 km/h, pospešek z mesta do stotice 1,854 sekunde. Zatrjevano gre za najhitrejši avtomobil na svetu.S tem avtomobilom naj bi izjemne zmogljivosti potencialne stranke preizkušale na zaprtih dirkališčih, a je Jutarnji list poročal tudi o silovito prehitri vožnji enega vodilnih podjetja po jadranski magistrali in uvedenem postopku na policiji. Mate Rimac je takšno početje po lastnih besedah obžaloval.Mate Rimac nam je takrat, v ženevskem Palexpu – kasneje je za nas postal neulovljiv – dejal, da je z vektoriranjem navora to orjaško moč mogoče zelo fino prilagajati, stokrat v sekundi se izračuna, koliko moči naj gre na vsako kolo, zelo natančno da lahko odmerjajo, da avtomobil ne spodrsava. Zatrdil je, da so na področju pogona in priprave akumulatorjev najboljši. Akumulatorske celice seveda kupujejo, jih sami urejajo, v konkretnem primeru nevere jih je skoraj sedem tisoč, tekočinsko hlajeni sklop je pripravljen v obliki črke H in predstavlja integralni del vozila. Zmogljivost je 120 kWh, zatrjevani doseg z enim napolnjenjem 550 kilometrov, seveda si mislimo, da ne s stalnim ekstremnim pospeševanjem.Kot je komaj 33-letni Rimac večkrat dejal, je začel tako, da je v garaži na elektriko predelal BMW serije 3 (letnik 1984), ki se mu je prej pokvaril, celo prvi avtomobil concept one je pripravil tam, osem kolegov mu je pri tem pomagalo. Tisti prvi avtomobil je bil po različnih virih nato izdelan v prav tako osmih oziroma desetih primerkih, vozili so ga tudi pri slovitem Top Gearu, ga močno pohvalili, čeprav se je Richard Hammond z njim tudi hudo zaletel. Rimac je kasneje dejal, da je bila to seveda velika reklama, a da bi rajši videl, da se ne bi zgodilo.O zasebnem življenju ne govori veliko, nekje pa je dejal, da njega ne boste videli uživati na jahti, da je vegetarijanec in da bi za okolje namesto vožnje z električnim avtom v zameno za bencinskega naredili več, če bi pojedli kakšen zrezek manj.Zdaj mladi podjetnik, ki so mu v enem od nemških medijev dali vzdevek balkanski Elon Musk, po šefu podjetja Tesla, načrtuje, da bodo v petih letih izdelali 150 primerkov nevere. Če nam je takrat v Ženevi govoril o ceni 1,7 milijona evra, je zdaj ta povišana na okrogla dva milijona. Ob mnogo pohvalah, nenazadnje tudi sodelovanju z avtomobilskimi velikimi imeni, so mu vsaj sodeč po njegovih zapisih doma nekateri tudi nevoščljivi. Na facebooku je te dni objavil, da bi mu marsikdo privoščil, da bi komaj spravil skupaj en predstavitveni avtomobil, a da jih mora razočarati, saj je bilo samo prototipov že 16, že kar nekaj jih za homologacijske teste itn.Kakorkoli, njegovo podjetje danes zaposluje tisoč ljudi, pred časom je agencija Bloomberg navedla, da so v petih od zadnjih osmih let poslovali pozitivno, konkretno, da so leta 2019 ustvarili 23 milijonov evrov prihodkov in 1,4 milijona dobička, za lani podatki še niso revidirani, a so menda še boljši. Imajo nekaj pomembnih delničarjev, to sta Porsche in Hyundai; kaj točno razvijajo zanju, doslej nobena stran ni razkrila. Znano je, da so sodelovali še z drugimi proizvajalci tako imenovanih hiperzmogljivih športnih avtomobilov, kot so Koenigsegg, Aston Martin in Pininfarina.Velike načrte imajo tudi za prihodnost. Pred meseci so objavili, da bodo v domačem središču v Veliki Nedelji pri Samoborju v dveh letih zgradili velik razvojno-proizvodni kampus, vanj naj bi vložili 200 milijonov evrov, potem ko bo začel delovati, pa naj bi se po njihovih navedbah število zaposlenih povečalo na kar 2500. Na računalniškem prikazu deluje skoraj pravljično, moderne zgradbe v zelenem okolju, okoli njih pa testna steza. Morda pri tem ne gre toliko za proizvodnjo lastnih avtomobilov kot za razvoj in pripravo odločilnih komponent električnih avtomobilov za njihove partnerje.Rimac je od Porscheja, ko je ta nedavno svoj delež povečal s 15 na 24 odstotkov, dobil 70 milijonov evrov, a glede na prej omenjene podatke o poslovanju bodo verjetno za širitev potrebovali dodatna sredstva. Tako so ga že spraševali, ali se bo v obliki kakega inovativnega finančnega instrumenta odpravil na katero od tujih borz, kot mnogo (avtomobilskih) zagonskih podjetij. Tudi tista, ki še niso izdelala nobenega avtomobila …Kot zanimivost omenimo, da poskušajo še marsikaj, vsaj tak vtis dajejo. Že dve leti imajo znamko električnih koles Greyp, nedavno pa je Jutarnji list poročal, da naj bi v ne tako oddaljeni prihodnosti Zagreb opremili z robotskimi taksiji. Zgraditi nameravajo center mobilnosti ob Savi, kjer bi se ti samodejni avtomobili polnili in nato vozili proti centru. Menda že pripravljajo arhitekturne rešitve, projekt naj bi zagnali leta 2024.