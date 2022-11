Odkrijte ga na novo

Kaj je torej novega pri modelu ŠKODA KODIAQ? Poudarjamo nekaj ključnih novosti.

1. Sprednji del je dobil bolj pokončno masko s šestimi stranicami in nov, dvignjen pokrov motorja. Druge podrobnosti mu dajejo še bolj terenski videz, posebej novi odbijači. Ti so uokvirjeni s paneli na obeh straneh v obliki črke L. Med drugimi opaznimi lastnostmi je še širši sredinski vstopnik zraka in dodatki v barvi aluminija.

2. Glavni adut ostaja izjemna prostornost ob skupni dolžini 4,70 metra. Z opcijsko zložljivo tretjo vrsto sedežev lahko KODIAQ sprejme do sedem potnikov, če so zadnji sedeži podrti, pa je na voljo do 2065 litrov prtljažnega prostora.

FOTO: Škoda Slovenija

3. Nove so tudi sprednje luči. Žarometi so ožji in bolj dinamičnega videza. V kombinaciji z meglenkami prinašajo novi »štirioki« videz. Sprednji žarometi zdaj serijsko uporabljajo LED tehnologijo, opcijsko podprto z LED matričnimi lučmi. Inovativni matrični žarometi Full LED so pri ravneh opreme Style, L&K, RS in Sportline vgrajeni serijsko.

4. Zadnji odbijač je dobil prepoznaven difuzor, dizajn pa je podoben sprednjemu. Prenovljen zadnji odbijač s poudarjenimi robovi deluje optično širši in bolj dinamičen. To dopolnjuje še novi spojler na vrhu prtljažnih vrat in na novo oblikovane luči, ki uporabljajo LED tehnologijo ter so ožje in bolj izklesane.

FOTO: Škoda Slovenija

5. Sodobni in učinkoviti motorji prihajajo iz nove generacije motorjev EVO z nizkimi emisijami. Dva sta dizelska in trije so bencinski, pokrivajo pa razpon moči od 110 do 180 kilovatov (od 150 do 245 konjskih moči). Bencinski motor 2.0 TSI pri modelu KODIAQ RS je prvič uporabljen v velikem SUV-u znamke ŠKODA. Osnovna izvedba 1.5 TSI je edina, ki ima ročni šeststopenjski menjalnik in je na voljo izključno s pogonom spredaj. Pri vseh drugih različicah je sedemstopenjski menjalnik DSG serijski. Na voljo je seveda tudi štirikolesni pogon.

FOTO: Škoda Slovenija

6. Na vrhu palete je različica RS z 2.0 TSI motorjem, ki zmore 180 kW, kar je 4 kW več kot pri prejšnjem RS. Hkrati je ta motor tudi 60 kilogramov lažji od predhodnika, 5,2 kilograma pa je lažji tudi DSG menjalnik. V nasprotju z drugimi različicami ima novi KODIAQ RS masko z dvojnimi rešetkami v lakirani črni barvi. V primerjavi s predhodnikom ima KODIAQ RS tudi izstopajoč in prepoznaven sprednji odbijač.

7. Ena največjih sprememb notranjosti z opcijo sedmih sedežev sta sprednja ergonomska sedeža. Sta tudi električno nastavljiva z ročno izvlačljivim sedalnim podaljškom. Ob spominski peni in perforirani usnjeni prevleki sta lahko tudi ogrevana, hlajena in imata masažno funkcijo. Vse različice so dobile nov volan.

8. Novi sivi kontrastni šivi vodoravno potekajo po celotni širini armaturne plošče. Dodatni novi kontrastni šivi so v vratnih oblogah. Armaturno ploščo in vrata krasijo nove dekorativne letvice v videzu brušenega aluminija (Ambition) ali diamantov (Style). Opremi Ambition in Style ponujata opcijo oblazinjenja iz recikliranih materialov.

9. Zvočni sistem Canton poleg osrednjega zvočnika v armaturni plošči in nizkotonca v prtljažniku ponuja dodatnih deset (skupno torej dvanajst) namesto prejšnjih osem zvočnikov.

10. Infotainment sistemi so zaradi vgrajene kartice eSIM vedno povezani s spletom. Nove infozabavne aplikacije omogočajo ogled novic ali vremenskih poročil in lahko z vozilom povežejo Googlov osebni koledar. Pametne telefone lahko brezžično povežete z brezžično tehnologijo SmartLink ter sistemi Android Auto, Apple CarPlay in MirrorLink™. Digitalna instrumentna plošča je na voljo kot dodatna oprema z 10,25-palčnim zaslonom.

FOTO: Škoda Slovenija